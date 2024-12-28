https://ria.ru/20241228/aeroport-1991804316.html
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
В аэропорту Казани сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.12.2024
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с 10:05 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:27:00+03:00
2024-12-28T10:27:00+03:00
2024-12-28T10:32:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ограничения сняты на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с 10:05 мск, сообщила Росавиация."В аэропорту Казани с 10:05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - рассказала Росавиация.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20241227/domodedovo-1991759786.html
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Казани сняли временные ограничения