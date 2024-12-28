https://ria.ru/20241228/aeroport-1991791990.html
В аэропорту Казани перенесли рейсы из-за ограничений на полеты
В аэропорту Казани перенесли рейсы из-за ограничений на полеты - РИА Новости, 28.12.2024
В аэропорту Казани перенесли рейсы из-за ограничений на полеты
Время вылета и прилёта 25 авиарейсов перенесено после введения ограничений на полеты в аэропорту Казани, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:22:00+03:00
2024-12-28T08:22:00+03:00
2024-12-28T08:22:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
атака беспилотников в казани
безопасность
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УФА, 28 дек - РИА Новости. Время вылета и прилёта 25 авиарейсов перенесено после введения ограничений на полеты в аэропорту Казани, следует из данных онлайн-табло. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила ранее Росавиация. Из онлайн-табло аэропорта следует, что перенесено время вылета 11 авиарейсов и время прилёта 14 самолётов. Среди них есть международные рейсы из Душанбе и Алматы.
https://ria.ru/20241227/domodedovo-1991759786.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, атака беспилотников в казани, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Атака беспилотников в Казани, Безопасность
В аэропорту Казани перенесли рейсы из-за ограничений на полеты
В аэропорту Казани перенесли 25 рейсов из-за ограничений на полеты