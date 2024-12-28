https://ria.ru/20241228/aeroport-1991790961.html
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 28.12.2024
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:04:00+03:00
2024-12-28T08:04:00+03:00
2024-12-28T08:08:00+03:00
казань
атака беспилотников в казани
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241227/domodedovo-1991759786.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, атака беспилотников в казани, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Атака беспилотников в Казани, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
Росавиация: в Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта