https://ria.ru/20241228/aeroport-1991790961.html

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 28.12.2024

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:04:00+03:00

2024-12-28T08:04:00+03:00

2024-12-28T08:08:00+03:00

казань

атака беспилотников в казани

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241227/domodedovo-1991759786.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, атака беспилотников в казани, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия