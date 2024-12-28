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В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 28.12.2024
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08:04 28.12.2024 (обновлено: 08:08 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/aeroport-1991790961.html
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 28.12.2024
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:04:00+03:00
2024-12-28T08:08:00+03:00
казань
атака беспилотников в казани
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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казань, атака беспилотников в казани, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Казань, Атака беспилотников в Казани, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

Росавиация: в Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпаний "ЮВТ Аэро" и S7 Airlines в международном аэропорту Казани
Самолеты авиакомпаний ЮВТ Аэро и S7 Airlines в международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолеты авиакомпаний "ЮВТ Аэро" и S7 Airlines в международном аэропорту Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06.00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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КазаньАтака беспилотников в КазаниФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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