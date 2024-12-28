https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html

Десять главных итогов 2024 года

Десять главных итогов 2024 года - РИА Новости, 28.12.2024

Десять главных итогов 2024 года

Конец года — традиционное время подведения итогов. РИА Новости не осталось в стороне и выбрало десять главных событий и процессов, которые не только определили... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:00:00+03:00

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2024-12-28T08:00:00+03:00

аналитика

россия

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Конец года — традиционное время подведения итогов. РИА Новости не осталось в стороне и выбрало десять главных событий и процессов, которые не только определили лицо 2024 года, но и продолжат оказывать непосредственное влияние на жизнь страны и мира в 2025 году.1. Перехват Россией стратегической инициативы в ходе СВОВ 2024 году произошел кардинальный перелом в ходе СВО — российская армия перехватила стратегическую инициативу в боевых действиях. Только за три осенних месяца было освобождено больше территории, чем за весь 2023 год. Владимир Путин сообщил, что к середине декабря за 2024 год освобождено 189 населенных пунктов. Наши успехи на фронте приняли столь масштабный и быстро развивающийся характер, что игнорировать реальность не могут больше даже самые бескомпромиссные западные русофобы. В связи с этим в США и Европе начался процесс лихорадочного поиска альтернатив. Однако пока одни говорят о необходимости скорейшего прекращения конфликта, другие строят планы ввода на Украину иностранных — в первую очередь европейских — войск.Пытаясь отвлечь внимание от быстро приближающегося военного, экономического и государственно-политического краха, Киев осуществил вторжение в Курскую область. С военной точки зрения эта авантюра моментально обнажила свою провальность и превратилась в еще одну "мясорубку" для ВСУ. Однако гражданское население на захваченных территориях стало объектом зверств со стороны украинских боевиков и иностранных наемников, чьи военные преступления и преступления против человечности не останутся безнаказанными. Следственными органами уже возбуждены десятки уголовных дел на действия ВСУ. Если кому-то из боевиков повезет сбежать живыми, Россия будет преследовать их до конца жизни, даже если на это потребуются десятилетия. Примеры экстремистов, воевавших на Северном Кавказе в 1990-е и нулевые и по сей день вылавливаемых по всему миру и отправляемых за решетку российскими правоохранительными органами, служат тому гарантией.2. Вступление в силу обновлений в Конституции РоссииВ марте 2024 года Владимир Путин был вновь избран президентом страны, что стало возможно благодаря внесенной в 2020 году поправке в Основной закон. Прошедшие выборы были примечательны еще и тем, что позволили проявить президентское супербольшинство: рекордное количество граждан приняли участие в выборах (77,4 процента избирателей), также рекордное количество отдало свои голоса за Путина (75,9 миллиона человек).Другим важнейшим конституционным изменением, которое впервые реализовали в уходящем году, стало расширение полномочий парламента страны: Государственная дума впервые одобрила состав правительства, а руководители федеральных ведомств были назначены после консультаций с Советом Федерации.Конституция России подтвердила, что является не юридическим памятником, а живым документом, адаптируясь под требования времени и являясь проводником ключевых тенденций в развитии страны — от расширения роли представительных органов власти до национализации элит.3. "Время героев"Первого марта 2024 года, спустя два года после начала СВО, президентом был запущен специальный образовательный проект "Время героев" — кадровая программа по подготовке ветеранов боевых действий для государственной службы. По итогам обучения первые участники уже получили назначения на посты в органах власти, ключевых государственных компаниях и общественно-политических организациях. Схожие программы инициированы также в ряде регионов страны.Давно назревший запрос на обновление национальной элиты благодаря людям, собственной жизнью доказавшим любовь к Родине и приверженность самым высоким идеалам, начал воплощаться в реальность. Ветераны боевых действий, многим из которых нет еще и 30 лет, являются не балластом для общества (как это характерно, например, для США), а ценнейшим источником кадров, которые способны на протяжении десятилетий обеспечить развитие страны. Опыт ветеранов Великой Отечественной войны служит тому доказательством.4. "Орешник"Двадцать первого ноября 2024 года по заводу "Южмаш" в Днепропетровске российской армией был нанесен удар российским экспериментальным ракетным комплексом "Орешник". Запад оказался повергнут в смятение, поскольку это стало боевым испытанием невиданного ранее оружия, меняющего правила игры.Удар "Орешником" дал понять геополитическим противникам России, что их стратегия неограниченной эскалации конфликта с Москвой ошибочна. Западные расчеты строились на том, что у России нет ответа на постепенное пересечение всех возможных красных линий и взвинчивание противостояния, кроме ядерного оружия, применение которого фатально для всех. Наша страна наглядно продемонстрировала всю глубину данного заблуждения: в ее распоряжении находится оружие огромной разрушительной мощи, способное достигать целей в любой точке Европы и которое может быть использовано как в ядерном, так и неядерном исполнении.5. Сила солидарностиУходящий год в странах СНГ был объявлен годом волонтерства. Это точно соответствует содержанию и сути происходящих в российском обществе процессов. Социологические опросы подтверждают то, что может каждый наблюдать вокруг себя: национальную сплоченность перед лицом экзистенциального вызова, стоящего перед страной, спокойную нацеленность людей на результат без истерической взвинченности и уверенность, что совместными усилиями Россия — ее государство и народ — способна справиться с любыми трудностями и препятствиями.Специальная военная операция и в целом война, которую Запад развернул против России на всех уровнях, перестали быть внешним фактором в жизни людей, а органично вплелись в ткань общественной жизни, обеспечив консолидацию и подтолкнув к развитию разнообразные добровольческие инициативы: проекты помощи армии, приграничным районам, беженцам и переселенцам, пострадавшим при террористических актах.Нынешний год подтвердил, что, как сформулировал Путин, "России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает".6. Развитие национальной экономикиВ 2024 году российская экономика выросла почти на четыре процента, вновь существенно превзойдя прогнозы. Бурное экономическое развитие вызвало высасывание с рынка всех возможных трудовых ресурсов — уровень безработицы в течение года раз за разом бил исторические рекорды, на октябрь составив 2,3 процента. В свою очередь, дефицит рабочей силы повлек рекордный за многие годы рост зарплат и реальных доходов населения.В то же время у социально-экономических достижений проявилась и обратная сторона — в первую очередь высокая инфляция. Для экономических властей уходящий год был в значительной степени посвящен усилиям по охлаждению избыточно разогревшейся национальной экономики. С 1 июля была отменена массовая льготная ипотека, которая разгоняла спрос (и, как следствие, цены) на недвижимость, а Центральный банк в течение года многократно повышал базовую ставку, в итоге доведя ее уровень до 21 процента.По оценке властей, принимаемые меры начали давать результат: в частности, произошло охлаждение кредитной активности. Однако говорить о достижении поставленных целей, в том числе по показателю инфляции, пока рано.7. Теракт в "Крокус Сити Холле" и волна терроризма по заказу КиеваВ 2024 году Россия вновь в полный рост столкнулась с уже несколько подзабытой угрозой — терроризмом. Двадцать второго марта в московском "Крокус Сити Холле" произошла крупнейшая террористическая атака, жертвами которой стали 145 человек (больше было только в Беслане).Главный "вклад" в рост террористической угрозы внес нацистский режим на Украине, для которого это стало ответом на боевые успехи российской армии. Будучи не в силах переломить ситуацию на фронте, киевские власти обратились к террору. Их целями становятся как рядовые граждане, так и должностные лица. Украинскими спецслужбами используются любые методы и средства: ракетные обстрелы приграничных территорий и удары беспилотников вглубь страны — по заведомо гражданским целям, организация заказных убийств руками как идеологических сторонников, так и работающих за деньги наемников, причем в качестве последних чаще всего стараются привлекать выходцев из Средней Азии. Семнадцатого декабря в Москве в результате подрыва были убиты начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Киевским "ноу-хау" можно считать создание технологии по вовлечению в террористическую деятельность людей, ставших жертвами украинских телефонных мошенников.8. Саммит БРИКС в КазаниВ октябре 2024 года Россия стала хозяйкой очередного ежегодного саммита БРИКС, который прошел в Казани. В его работе приняли участие 35 делегаций, причем 24 из них возглавляли главы государств. По итогам саммита 13 стран получили статус партнера БРИКС.Для Запада главным результатом мероприятия стал полный и очевиднейший провал политики изоляции России, о чем так или иначе высказались все крупнейшие СМИ и ключевые политики.Однако для остального мира куда важнее оказалась позитивная повестка саммита и конкретные договоренности, достигнутые по его результатам. В Казани Мировое Большинство окончательно превратилось из идейной концепции в реальность, в геополитическую силу, которая спокойно и последовательно, с учетом интересов всех участников, выстраивает новые, альтернативные существующим структуры координации мировой экономики и международных отношений. Транспортные коридоры, товарные (в частности, зерновая) биржи, валютно-финансовые, координационные и арбитражные структуры — не ставящие своей целью уничтожить существующую и находящуюся под контролем Запада систему, а неторопливо, но неумолимо прорастающие параллельно ей.9. Кризис мирового либерализма"Год выборов" — так называли 2024-й задолго до его начала. В уходящем году президентские или парламентские выборы состоялись в 74 странах, и, по сути, главным и общемировым трендом стал кризис либеральной идеи и провал либеральных сил. Особенно ярко это проявилось на Западе — в колыбели и оплоте современного либерализма.В США пришел к власти Дональд Трамп. Германия под руководством Олафа Шольца за пару лет превратилась из ключевой экономики в "больного человека Европы", сам канцлер вместе со своим правительством под конец года получил вотум недоверия. В Канаде под премьером-либералом Джастином Трюдо кресло не просто шатается, а рассыпается на глазах: есть подозрение, что мировое лидерство Канады в эвтаназии (там уже пять процентов всех смертей происходит при "ассистированном самоубийстве") вносит свою лепту в процесс. Общественные настроения повсеместно в Европе дают отчетливый правый крен. Во Франции, Британии, Нидерландах, Германии и далее везде либеральный истеблишмент теряет доверие граждан, которые все активнее и последовательнее поддерживают внесистемные и правые движения. Пытаясь удержать ускользающую власть, мейнстримные силы прибегают к любым средствам: в Нидерландах устроили подковерный междусобойчик, чтобы не допустить к власти победителя, в ФРГ предпринимаются попытки запретить "Альтернативу для Германии", в Румынии просто на ровном месте отменили выборы из-за "неправильного" победившего кандидата.Однако подобное открытое лицемерие и аморальность, демонстративное наплевательство на мнение общества не только не помогут либералам — наоборот, грозят обернуться для них еще большими проблемами.10. Передел Ближнего ВостокаНачавшаяся в 2023 году эскалация вокруг Газы, в 2024-м неуклонно расширялась и становилась все более кровавой.На протяжении всего уходящего года Израиль активно действовал против своих врагов — как точечно, так и неизбирательно. Самым громким убийством стала смерть главы ХАМАС Исмаила Хании, но больше всего мир поразила акция израильских спецслужб с подрывом тысяч телекоммуникационных устройств, в первую очередь пейджеров, в Ливане, где ими активно пользовались члены "Хезболлы".Иран понес серьезную утрату, когда в катастрофе вертолета погиб президент Ибрахим Раиси.А конец года ознаменовался стремительным падением Башара Асада и крахом асадовской Сирии. Этим немедленно воспользовались Турция и Израиль, "откусившие" себе лакомые части страны.Однако относительно малокровный переход власти в новые руки, похоже, долго не продлится. В стране нарастают волны протестов и стычки, в том числе вооруженные, между представителями разных общин. Сирия погружается в хаос, который способен вовлечь в себя всех соседей.

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