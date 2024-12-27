ВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод
ВЭБ.РФ предоставит оборотный капитал Верхневолжскому кожевенному заводу
© Пресс-служба ВЭБ.РФВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод
© Пресс-служба ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ и правительство Тверской области окажут поддержку Верхневолжскому кожевенному заводу в Осташкове Тверской области, сообщили в госкорпорации.
Об этом стало известно по итогам рабочей встречи председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы региона Игоря Рудени.
"Сегодня вместе с губернатором Игорем Руденей мы встречались с работниками кожевенного завода в Осташкове, познакомились с технологиями на производстве, состоянием оборудования — все исправно. Предприятие загружено, коллектив стабилен, есть объективный запрос на расширение числа работников на производстве. Мы взяли на себя обязательство, что предоставим предприятию оборотный капитал. Завод точно не сбавит темпа, и мы будем прорабатывать привлечение новых инвестиций. Продукция завода - первоклассная, продается во многие страны мира. И у завода есть и будет все для того, чтобы продукция была шире представлена в России и за рубежом, а число работников росло. Уверен, у предприятия хорошие перспективы", — привели в ВЭБе слова председателя госкорпорации Игоря Шувалова.
Верхневолжский кожевенный завод — градообразующее предприятие Осташкова, которое специализируется на дублении и выделке кожи, а также производстве пищевого коллагена. На заводе работают 700 человек. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства, при этом производство продолжает активно работать и поставлять продукцию как на российский, так и на зарубежные рынки. ВЭБ.РФ как крупнейший залоговый кредитор завода, заинтересован в его развитии.
"Прежде всего, хотел бы поблагодарить Игоря Ивановича Шувалова за визит, весь коллектив ВЭБ. РФ за такое внимательное отношение к производству. На месте удалось более плотно погрузиться в производственные процессы, изучить задачи и перспективы завода. Это предприятие в соответствии с задачами, которые поставил Президент, будет работать и развиваться. Коллектив получил уверенность в завтрашнем дне. Со своей стороны Правительство Тверской области вместе с корпорацией развития предоставит финансовые ресурсы, если это будет необходимо дополнительно для оборотного капитала. И конечно мы будем развивать социальную инфраструктуру города в интересах предприятия", — отметил губернатор Тверской области Руденя, его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.