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ВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод - РИА Новости, 27.12.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:59 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/zavod-1991672501.html
ВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод
ВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод - РИА Новости, 27.12.2024
ВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод
ВЭБ.РФ и правительство Тверской области окажут поддержку Верхневолжскому кожевенному заводу в Осташкове Тверской области, сообщили в госкорпорации. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:59:00+03:00
2024-12-27T13:59:00+03:00
тверская область
россия
осташков
игорь шувалов
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ и правительство Тверской области окажут поддержку Верхневолжскому кожевенному заводу в Осташкове Тверской области, сообщили в госкорпорации. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы региона Игоря Рудени. "Сегодня вместе с губернатором Игорем Руденей мы встречались с работниками кожевенного завода в Осташкове, познакомились с технологиями на производстве, состоянием оборудования — все исправно. Предприятие загружено, коллектив стабилен, есть объективный запрос на расширение числа работников на производстве. Мы взяли на себя обязательство, что предоставим предприятию оборотный капитал. Завод точно не сбавит темпа, и мы будем прорабатывать привлечение новых инвестиций. Продукция завода - первоклассная, продается во многие страны мира. И у завода есть и будет все для того, чтобы продукция была шире представлена в России и за рубежом, а число работников росло. Уверен, у предприятия хорошие перспективы", — привели в ВЭБе слова председателя госкорпорации Игоря Шувалова. Верхневолжский кожевенный завод — градообразующее предприятие Осташкова, которое специализируется на дублении и выделке кожи, а также производстве пищевого коллагена. На заводе работают 700 человек. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства, при этом производство продолжает активно работать и поставлять продукцию как на российский, так и на зарубежные рынки. ВЭБ.РФ как крупнейший залоговый кредитор завода, заинтересован в его развитии. "Прежде всего, хотел бы поблагодарить Игоря Ивановича Шувалова за визит, весь коллектив ВЭБ. РФ за такое внимательное отношение к производству. На месте удалось более плотно погрузиться в производственные процессы, изучить задачи и перспективы завода. Это предприятие в соответствии с задачами, которые поставил Президент, будет работать и развиваться. Коллектив получил уверенность в завтрашнем дне. Со своей стороны Правительство Тверской области вместе с корпорацией развития предоставит финансовые ресурсы, если это будет необходимо дополнительно для оборотного капитала. И конечно мы будем развивать социальную инфраструктуру города в интересах предприятия", — отметил губернатор Тверской области Руденя, его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.
https://ria.ru/20241226/rudenya-1991487425.html
https://ria.ru/20241226/rudenya-1991477365.html
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россия, осташков, игорь шувалов, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Осташков, Игорь Шувалов, Игорь Руденя, Тверская область
ВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод

ВЭБ.РФ предоставит оборотный капитал Верхневолжскому кожевенному заводу

© Пресс-служба ВЭБ.РФВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод
ВЭБ.РФ и Тверская область поддержат Верхневолжский кожевенный завод - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Пресс-служба ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ и правительство Тверской области окажут поддержку Верхневолжскому кожевенному заводу в Осташкове Тверской области, сообщили в госкорпорации.
Об этом стало известно по итогам рабочей встречи председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы региона Игоря Рудени.
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"Сегодня вместе с губернатором Игорем Руденей мы встречались с работниками кожевенного завода в Осташкове, познакомились с технологиями на производстве, состоянием оборудования — все исправно. Предприятие загружено, коллектив стабилен, есть объективный запрос на расширение числа работников на производстве. Мы взяли на себя обязательство, что предоставим предприятию оборотный капитал. Завод точно не сбавит темпа, и мы будем прорабатывать привлечение новых инвестиций. Продукция завода - первоклассная, продается во многие страны мира. И у завода есть и будет все для того, чтобы продукция была шире представлена в России и за рубежом, а число работников росло. Уверен, у предприятия хорошие перспективы", — привели в ВЭБе слова председателя госкорпорации Игоря Шувалова.
Верхневолжский кожевенный завод — градообразующее предприятие Осташкова, которое специализируется на дублении и выделке кожи, а также производстве пищевого коллагена. На заводе работают 700 человек. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства, при этом производство продолжает активно работать и поставлять продукцию как на российский, так и на зарубежные рынки. ВЭБ.РФ как крупнейший залоговый кредитор завода, заинтересован в его развитии.
"Прежде всего, хотел бы поблагодарить Игоря Ивановича Шувалова за визит, весь коллектив ВЭБ. РФ за такое внимательное отношение к производству. На месте удалось более плотно погрузиться в производственные процессы, изучить задачи и перспективы завода. Это предприятие в соответствии с задачами, которые поставил Президент, будет работать и развиваться. Коллектив получил уверенность в завтрашнем дне. Со своей стороны Правительство Тверской области вместе с корпорацией развития предоставит финансовые ресурсы, если это будет необходимо дополнительно для оборотного капитала. И конечно мы будем развивать социальную инфраструктуру города в интересах предприятия", — отметил губернатор Тверской области Руденя, его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом модернизации стекольного производства в Твери - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Тверская областьРоссияОсташковИгорь ШуваловИгорь РуденяТверская область
 
 
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