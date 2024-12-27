https://ria.ru/20241227/zagryaznenie-1991674148.html

В Совфеде призвали взвешенно подходить к борьбе с загрязнением Черного моря

В Совфеде призвали взвешенно подходить к борьбе с загрязнением Черного моря - РИА Новости, 27.12.2024

В Совфеде призвали взвешенно подходить к борьбе с загрязнением Черного моря

Необходимо взвешенно подходить к биологическим способам борьбы с загрязнением нефтепродуктами Черного моря, заявил РИА Новости глава аграрного комитета Совета... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:09:00+03:00

2024-12-27T14:09:00+03:00

2024-12-27T14:09:00+03:00

россия

анапа

керчь

владимир путин

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Необходимо взвешенно подходить к биологическим способам борьбы с загрязнением нефтепродуктами Черного моря, заявил РИА Новости глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных. Ранее доктор химических наук, заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова рассказывала, что обработка перегретым паром может стать одним из способов очищения песка от мазута и сохранения его для пляжей Анапы. "Экспертами Российского экологического общества проведён отбор проб загрязнённых грунтов с территории пляжей г. Анапа для оценки возможности применения и подбора специальных реагентов для очистки загрязнённой территории. При этом важно взвешенно подходить к биологическим способам борьбы с загрязнением акватории", - сказал Двойных. Сенатор отметил, что размер ущерба природе от разлива нефтепродуктов "ещё предстоит оценить, но сейчас важно, насколько это возможно, убрать последствия розлива мазута механическим способом, а также спасти пострадавших птиц и других животных". "Ликвидацией последствий занимается МЧС России, представители Минприроды РФ в режиме штаба работают в регионе. Отдельно необходимо отметить вклад местных жителей, неравнодушных добровольцев со всей страны, которые принимают участие в устранении последствий аварии", - констатировал парламентарий. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС.

https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html

https://ria.ru/20241227/mazut-1991624523.html

россия

анапа

керчь

черное море

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россия, анапа, керчь, владимир путин, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море