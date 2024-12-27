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Яковенко прокомментировал председательство ЮАР в G20
Яковенко прокомментировал председательство ЮАР в G20 - РИА Новости, 27.12.2024
Яковенко прокомментировал председательство ЮАР в G20
Председательство ЮАР в "большой двадцатке" в 2025 году может способствовать налаживанию устойчивого и равноправного диалога в объединении, считает заместитель... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:59:00+03:00
2024-12-27T10:59:00+03:00
2024-12-27T11:10:00+03:00
юар
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брикс
большая двадцатка
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председательство ЮАР в "большой двадцатке" в 2025 году может способствовать налаживанию устойчивого и равноправного диалога в объединении, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Следующим председателем "группы двадцати" будет ЮАР, что дает основания рассчитывать на то, что три председательства подряд государств-членов БРИКС, включая 2025 год, который может иметь решающее значение для глобального баланса сил, введут G20, объединяющую страны, на которые приходится свыше 90% глобального ВВП, в русло устойчивого и на равных разговора между двумя ведущими группами государств, определяющих прошлое и будущее мирового порядка", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он отметил, что БРИКС является ключевым форматом самоорганизации мирового большинства. "На страны БРИКС приходится 36,7% глобального ВВП (по паритету покупательной способности, притом, что цифры для западных стран на 80% отражают финансовый "воздух") и их совокупный экономический рост составляет 3,8%, опережая средний показатель для всего мира", - подчеркнул Яковенко.
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РИА Новости
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РИА Новости
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юар, александр яковенко, брикс, большая двадцатка, в мире
ЮАР, Александр Яковенко, БРИКС, Большая двадцатка, В мире
Яковенко прокомментировал председательство ЮАР в G20
Яковенко считает, что председательство ЮАР в G20 наладит диалог в организации