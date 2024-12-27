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"Так не может продолжаться": в ВСУ неожиданно высказались о перемирии

"Так не может продолжаться": в ВСУ неожиданно высказались о перемирии - РИА Новости, 27.12.2024

"Так не может продолжаться": в ВСУ неожиданно высказались о перемирии

Украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году, потому что хотят передышки, пишет американское издание Washington Post. РИА Новости, 27.12.2024

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году, потому что хотят передышки, пишет американское издание Washington Post."На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты <...> сказали, что будут приветствовать передышку", — говорится в материале.Как сообщил изданию украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады, солдаты ВСУ уже истощены боевыми действиями. По словам других военнослужащих бригады, подразделению критически не хватает людей на многих важных тыловых должностях, а в пехоте осталось лишь считанное число солдат.Феликс рассказал изданию, что надеется на начало переговоров о прекращении огня после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января."Так больше не может продолжаться. <...> Если наши чиновники не могут положить конец этому, то, может быть, у Трампа получится", — подчеркнул военный.Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине представляет собой путь в никуда. По его словам, никто не скрывает, что это нужно для того, чтобы выиграть время для накачки Киева оружием. Глава МИД подчеркнул, что Москве нужны не пустые разговоры об урегулировании, а окончательные юридические договоренности.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из предвыборных заверений политика было обещание урегулировать его за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также и самого Владимира Зеленского. Так, на митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241226/katastrofa-1991360659.html

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