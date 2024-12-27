https://ria.ru/20241227/vzyatki-1991687158.html

В Орловской области экс-полицейского осудили за взятки

В Орловской области экс-полицейского осудили за взятки - РИА Новости, 27.12.2024

В Орловской области экс-полицейского осудили за взятки

Бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России "Орловский" признали виновным в превышении должностных... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:55:00+03:00

2024-12-27T14:55:00+03:00

2024-12-27T14:55:00+03:00

происшествия

россия

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ТУЛА, 27 дек – РИА Новости. Бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России "Орловский" признали виновным в превышении должностных полномочий и взяточничестве и приговорили к лишению свободы на 9,5 лет, сообщила пресс-служба СУСК по региону. "Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима со штрафом 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как установили суд и следствие, подсудимый узнал в период с апреля по сентябрь 2022 года, что группа лиц по предварительному сговору похитила права собственности на 16 объектов недвижимости в регионе, а также права долгосрочной аренды участка, принадлежащих АО "Щелково Агрохим". Он потребовал у одного из похитителей взятку, превышающую 6,2 миллиона рублей, а взамен договорился бы с представителем АО "Щелково Агрохим" о заключении договора аренды на имущество, чтобы освободить мужчину от уголовной ответственности. Кроме того, в августе 2023 года осужденный получил от директора садового товарищества в Орловском муниципальном округе взятку в 400 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту хищения денег. Бывший начальник ОЭБиПК ОМВД России "Орловский" признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере; превышение должностных полномочий; получение взятки в крупном размере).

https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html

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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), орловская область