https://ria.ru/20241227/vzyatki-1991585134.html

Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках

Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках - РИА Новости, 27.12.2024

Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках

Депутат городского совета депутатов Балашихи, главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:06:00+03:00

2024-12-27T07:06:00+03:00

2024-12-27T07:06:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991383789_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47410f522985e14bfc6a2e21b78045ab.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат городского совета депутатов Балашихи, главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в Подмосковье силовики задержали Антипова по уголовному делу о взяточничестве. Позднее суд его арестовал. "По предварительной информации, Антипов в течение нескольких лет получил взяток почти на 8 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241225/magadan-1991125541.html

московская область (подмосковье)

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), балашиха