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Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках - РИА Новости, 27.12.2024
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07:06 27.12.2024
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Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках
Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках - РИА Новости, 27.12.2024
Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках
Депутат городского совета депутатов Балашихи, главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:06:00+03:00
2024-12-27T07:06:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат городского совета депутатов Балашихи, главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в Подмосковье силовики задержали Антипова по уголовному делу о взяточничестве. Позднее суд его арестовал. "По предварительной информации, Антипов в течение нескольких лет получил взяток почти на 8 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье)
балашиха
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха
Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках

Главврач больницы в Балашихе подозревается во взятках на восемь миллионов рублей

© Фото : Михаил Антипов/TelegramМихаил Антипов
Михаил Антипов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Михаил Антипов/Telegram
Михаил Антипов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат городского совета депутатов Балашихи, главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в Подмосковье силовики задержали Антипова по уголовному делу о взяточничестве. Позднее суд его арестовал.
"По предварительной информации, Антипов в течение нескольких лет получил взяток почти на 8 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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