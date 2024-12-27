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Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках
Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках - РИА Новости, 27.12.2024
Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках
Депутат городского совета депутатов Балашихи, главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:06:00+03:00
2024-12-27T07:06:00+03:00
2024-12-27T07:06:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат городского совета депутатов Балашихи, главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов подозревается во взяточничестве почти на 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в Подмосковье силовики задержали Антипова по уголовному делу о взяточничестве. Позднее суд его арестовал. "По предварительной информации, Антипов в течение нескольких лет получил взяток почти на 8 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), балашиха
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха
Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках
Главврач больницы в Балашихе подозревается во взятках на восемь миллионов рублей