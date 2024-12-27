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В Днепропетровской области после взрывов повреждены объекты инфраструктуры

В Днепропетровской области после взрывов повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 27.12.2024

В Днепропетровской области после взрывов повреждены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:49:00+03:00

2024-12-27T19:49:00+03:00

2024-12-27T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в Днепропетровской области на Украине, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале."Повреждены объекты инфраструктуры… линии электропередачи", - написал Лысак. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Ранее в пятницу в Днепропетровской области неоднократно объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241227/vzryv-1991576339.html

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