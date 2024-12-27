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Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье

Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье - РИА Новости, 27.12.2024

Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье

Взрыв в оккупированном ВСУ городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T02:44:00+03:00

2024-12-27T02:44:00+03:00

2024-12-27T12:20:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Взрыв в оккупированном ВСУ городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что взрыв прогремел в ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. "Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла", — сказал Рогов. По его словам, природа взрыва и последствия уточняются. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991554007.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация