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Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:44 27.12.2024 (обновлено: 12:20 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/vzryv-1991576339.html
Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье
Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье - РИА Новости, 27.12.2024
Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье
Взрыв в оккупированном ВСУ городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:44:00+03:00
2024-12-27T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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запорожье
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владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Взрыв в оккупированном ВСУ городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что взрыв прогремел в ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги. "Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла", — сказал Рогов. По его словам, природа взрыва и последствия уточняются. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991554007.html
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в мире, россия, запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Рогов заявил о взрыве большой мощности в Запорожье

Рогов: взрыв в оккупированном ВСУ городе Запорожье был большой мощности

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Взрыв в оккупированном ВСУ городе Запорожье был большой мощности, его природа и последствия уточняются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что взрыв прогремел в ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.
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Вчера, 21:31
"Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла", — сказал Рогов.
По его словам, природа взрыва и последствия уточняются.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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