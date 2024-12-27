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Минобороны определит порядок выплат детям военных, попавших в плен

Минобороны определит порядок выплат детям военных, попавших в плен - РИА Новости, 27.12.2024

Минобороны определит порядок выплат детям военных, попавших в плен

Минобороны России до февраля определит порядок назначения выплат детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, следует из карточки проекта приказа... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:01:00+03:00

2024-12-27T13:01:00+03:00

2024-12-27T13:01:00+03:00

общество

россия

сирия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

дети

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минобороны России до февраля определит порядок назначения выплат детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, следует из карточки проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - февраль 2025... Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: утверждение порядка назначения и осуществления ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести", - сказано в карточке проекта. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО либо при выполнении задач в Сирии в размере прожиточного минимума для детей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сирия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, дети