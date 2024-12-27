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Минобороны определит порядок выплат детям военных, попавших в плен - РИА Новости, 27.12.2024
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Минобороны определит порядок выплат детям военных, попавших в плен
Минобороны определит порядок выплат детям военных, попавших в плен - РИА Новости, 27.12.2024
Минобороны определит порядок выплат детям военных, попавших в плен
Минобороны России до февраля определит порядок назначения выплат детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, следует из карточки проекта приказа... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:01:00+03:00
2024-12-27T13:01:00+03:00
общество
россия
сирия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
дети
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минобороны России до февраля определит порядок назначения выплат детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, следует из карточки проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - февраль 2025... Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: утверждение порядка назначения и осуществления ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести", - сказано в карточке проекта. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО либо при выполнении задач в Сирии в размере прожиточного минимума для детей.
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общество, россия, сирия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, дети
Общество, Россия, Сирия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Дети
Минобороны определит порядок выплат детям военных, попавших в плен

Минобороны до февраля определит порядок выплат детям военных, попавших в плен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минобороны России до февраля определит порядок назначения выплат детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, следует из карточки проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - февраль 2025... Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: утверждение порядка назначения и осуществления ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести", - сказано в карточке проекта.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО либо при выполнении задач в Сирии в размере прожиточного минимума для детей.
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ОбществоРоссияСирияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДети
 
 
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