https://ria.ru/20241227/vyezd-1991722019.html
Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга
Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга - РИА Новости, 27.12.2024
Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга
Минюст России ограничил до 2026 года выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга по причине его работы с делами о гостайне, это первый подобный случай в стране,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:46:00+03:00
2024-12-27T16:46:00+03:00
2024-12-27T16:46:00+03:00
общество
россия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Минюст России ограничил до 2026 года выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга по причине его работы с делами о гостайне, это первый подобный случай в стране, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с государственной тайной, подал заявление на оформление заграничного паспорта. В ходе проверки документов гражданина выяснилось, что в 2021 году на одном из судебных заседании он был ознакомлен с совершенно секретными сведениями, которые, по мнению экспертов, актуальны и на сегодняшний день. На основании этого министерством юстиции России принято решение об ограничении выезда из России гражданина до 2026 года", – рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время это "первое и единственное решение Минюста об ограничении выезда адвокату из России". По его словам, это стало возможным после того, как в феврале 2024 года вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О государственной тайне" и инструкцию, в соответствии с которыми определены уполномоченный орган и порядок принятия решения об ограничении адвокатам права на выезд из России на срок до 5 лет со дня ознакомления со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями.
https://ria.ru/20241030/zhena-1980825129.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0442f848f7d2618546eed809a1699905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, екатеринбург
Общество, Россия, Екатеринбург
Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга
Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга из-за гостайны