https://ria.ru/20241227/vyezd-1991722019.html

Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга

Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга - РИА Новости, 27.12.2024

Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга

Минюст России ограничил до 2026 года выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга по причине его работы с делами о гостайне, это первый подобный случай в стране,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:46:00+03:00

2024-12-27T16:46:00+03:00

2024-12-27T16:46:00+03:00

общество

россия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Минюст России ограничил до 2026 года выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга по причине его работы с делами о гостайне, это первый подобный случай в стране, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с государственной тайной, подал заявление на оформление заграничного паспорта. В ходе проверки документов гражданина выяснилось, что в 2021 году на одном из судебных заседании он был ознакомлен с совершенно секретными сведениями, которые, по мнению экспертов, актуальны и на сегодняшний день. На основании этого министерством юстиции России принято решение об ограничении выезда из России гражданина до 2026 года", – рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в настоящее время это "первое и единственное решение Минюста об ограничении выезда адвокату из России". По его словам, это стало возможным после того, как в феврале 2024 года вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О государственной тайне" и инструкцию, в соответствии с которыми определены уполномоченный орган и порядок принятия решения об ограничении адвокатам права на выезд из России на срок до 5 лет со дня ознакомления со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями.

https://ria.ru/20241030/zhena-1980825129.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, екатеринбург