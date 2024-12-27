Вучич сделал необычное заявление о "Северном потоке"
Президент Сербии Вучич предрек запуск "Северного потока" через год
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предрек запуск "Северного потока" через год. Об этом он заявил в интервью Handelsblatt.
"Осмелюсь сделать прогноз: не позднее чем через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, а газ по трубопроводу пойдет из России в Европу. <...> До запуска "Северного потока" остался один год!" — утверждает он.
"Осмелюсь сделать прогноз: не позднее чем через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, а газ по трубопроводу пойдет из России в Европу. <...> До запуска "Северного потока" остался один год!" — утверждает он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.