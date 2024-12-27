https://ria.ru/20241227/vuchich-1991612930.html

Вучич сделал необычное заявление о "Северном потоке"

Вучич сделал необычное заявление о "Северном потоке" - РИА Новости, 27.12.2024

Вучич сделал необычное заявление о "Северном потоке"

Президент Сербии Александр Вучич предрек запуск "Северного потока" через год. Об этом он заявил в интервью Handelsblatt. "Осмелюсь сделать прогноз: не позднее... РИА Новости, 27.12.2024

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предрек запуск "Северного потока" через год. Об этом он заявил в интервью Handelsblatt. "Осмелюсь сделать прогноз: не позднее чем через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, а газ по трубопроводу пойдет из России в Европу. <...> До запуска "Северного потока" остался один год!" — утверждает он.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241227/ritter-1991603937.html

https://ria.ru/20241227/kallas-1991590038.html

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россия, европа, александр вучич, сербия, северный поток, северный поток — 2, в мире