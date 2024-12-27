https://ria.ru/20241227/vsu-1991764198.html

Военных ВСУ обязали владеть английским языком

Военных ВСУ обязали владеть английским языком - РИА Новости, 27.12.2024

Военных ВСУ обязали владеть английским языком

Кабинет министров Украины обязал военных ВСУ офицерского состава, а также ряд сотрудников СБУ и Главного управления разведки министерства обороны страны владеть РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:48:00+03:00

2024-12-27T20:48:00+03:00

2024-12-27T20:48:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Кабинет министров Украины обязал военных ВСУ офицерского состава, а также ряд сотрудников СБУ и Главного управления разведки министерства обороны страны владеть английским языком, сообщает в пятницу украинское минобороны. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее сообщал, что кабмин Украины обязал чиновников Нацполиции, госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны в обязательном порядке знать английский язык. "Военнослужащие офицерского состава, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту, должны будут владеть английским языком", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Там же отмечается, что согласно новому постановлению кабмина Украины, прежде всего речь идет о кандидатах на руководящие должности в минобороны, ВСУ, Главное управление разведки МО Украины, госслужбу транспорта, управление госохраны, СБУ, службу внешней разведки, Госспецсвязи, Госпогранслужбу. В сообщении минобороны Украины утверждается, что документ вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения на Украине. Верховная рада в июне приняла законопроект об английском языке как одном из языков международного общения на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по его изучению, чтобы расширить его употребление в определенных сферах общественной жизни.

https://ria.ru/20241227/tekhnika-1991589303.html

https://ria.ru/20241223/ukraina-1990912416.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины