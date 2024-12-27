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При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 27.12.2024
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18:29 27.12.2024 (обновлено: 19:46 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/vsu-1991746568.html
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 27.12.2024
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:29:00+03:00
2024-12-27T19:46:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
муром
белгородский район
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено. Кроме того, посечён ещё один припаркованный автомобиль. Второй дрон сдетонировал в административном здании. В результате взрыва сильно повреждены входная группа и фасад, также выбиты окна. В Шебекинском округе в селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель", - написал Гладков.Он добавил, что мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Гладков подчеркнул, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу.Глава региона отметил, что в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение, в посёлке Малиновка Белгородского района вследствие прилёта боеприпаса повреждены кровля и окна пристройки дома, а также посечена крыша надворной постройки. Помимо этого, в селе Грузское Борисовского района в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждён припаркованный автобус."Последствия уточняются. Оперативные службы работают на местах", - заключил Гладков.
https://ria.ru/20241225/lavrov-1991219475.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, муром, белгородский район
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Муром, Белгородский район
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Гладков: дроны ВСУ атаковали районы Белгородской области, ранены три человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Борисовка Белгородской области. 27 декабря 2024
Последствия атаки ВСУ в селе Борисовка Белгородской области. 27 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Борисовка Белгородской области. 27 декабря 2024
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено. Кроме того, посечён ещё один припаркованный автомобиль. Второй дрон сдетонировал в административном здании. В результате взрыва сильно повреждены входная группа и фасад, также выбиты окна. В Шебекинском округе в селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель", - написал Гладков.
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Он добавил, что мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Гладков подчеркнул, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу.
Глава региона отметил, что в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение, в посёлке Малиновка Белгородского района вследствие прилёта боеприпаса повреждены кровля и окна пристройки дома, а также посечена крыша надворной постройки. Помимо этого, в селе Грузское Борисовского района в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждён припаркованный автобус.
"Последствия уточняются. Оперативные службы работают на местах", - заключил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав ГладковМуромБелгородский район
 
 
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