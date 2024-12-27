При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
Гладков: дроны ВСУ атаковали районы Белгородской области, ранены три человека
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Борисовка Белгородской области. 27 декабря 2024
Последствия атаки ВСУ в селе Борисовка Белгородской области. 27 декабря 2024
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено. Кроме того, посечён ещё один припаркованный автомобиль. Второй дрон сдетонировал в административном здании. В результате взрыва сильно повреждены входная группа и фасад, также выбиты окна. В Шебекинском округе в селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель", - написал Гладков.
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Он добавил, что мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Гладков подчеркнул, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу.
Глава региона отметил, что в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение, в посёлке Малиновка Белгородского района вследствие прилёта боеприпаса повреждены кровля и окна пристройки дома, а также посечена крыша надворной постройки. Помимо этого, в селе Грузское Борисовского района в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждён припаркованный автобус.
"Последствия уточняются. Оперативные службы работают на местах", - заключил Гладков.
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