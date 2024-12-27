https://ria.ru/20241227/vsu-1991746568.html

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека - РИА Новости, 27.12.2024

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:29:00+03:00

2024-12-27T18:29:00+03:00

2024-12-27T19:46:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

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муром

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено. Кроме того, посечён ещё один припаркованный автомобиль. Второй дрон сдетонировал в административном здании. В результате взрыва сильно повреждены входная группа и фасад, также выбиты окна. В Шебекинском округе в селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель", - написал Гладков.Он добавил, что мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Гладков подчеркнул, что после оказания медицинской помощи пострадавший будет переведён в областную клиническую больницу.Глава региона отметил, что в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение, в посёлке Малиновка Белгородского района вследствие прилёта боеприпаса повреждены кровля и окна пристройки дома, а также посечена крыша надворной постройки. Помимо этого, в селе Грузское Борисовского района в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия повреждён припаркованный автобус."Последствия уточняются. Оперативные службы работают на местах", - заключил Гладков.

https://ria.ru/20241225/lavrov-1991219475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, муром, белгородский район