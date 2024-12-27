https://ria.ru/20241227/vsu-1991663793.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 27.12.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 600 боевиков ВСУ, четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:31:00+03:00

2024-12-27T13:31:00+03:00

2024-12-27T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 600 боевиков ВСУ, четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ "Богдана" и шесть минометов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ "Богдана" и шесть минометов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1345 боевых бронированных машин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241227/donbass-1991462709.html

https://ria.ru/20241227/tekhnika-1991589303.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)