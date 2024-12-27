https://ria.ru/20241227/vsu-1991655795.html

ВСУ за неделю потеряли 3815 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ за неделю потеряли 3815 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 27.12.2024

ВСУ за неделю потеряли 3815 военных в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 76 контратак ВСУ, противник потерял свыше 3815 военнослужащих и шесть танков, в том числе... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:03:00+03:00

2024-12-27T13:03:00+03:00

2024-12-27T13:11:00+03:00

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украина

германия

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 76 контратак ВСУ, противник потерял свыше 3815 военнослужащих и шесть танков, в том числе немецкий Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины."Отразили 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе Leopard производства ФРГ, шесть боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая М1117 и четыре М113 производства США, 11 других боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении.Кроме того, силы "Центра" в течение недели освободили населенные пункты Красное и Новый Труд Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20241227/tekhnika-1991589303.html

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украина, германия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)