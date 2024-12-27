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Бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 27.12.2024
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13:08 27.12.2024 (обновлено: 13:32 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/vs-1991657518.html
Бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю
Бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 27.12.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 455 военных, 22 автомобиля, 16 РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:08:00+03:00
2024-12-27T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 455 военных, 22 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю

МО РФ: бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ и 8 станций РЭБ за неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский артиллерист ведет огонь в зоне СВО
Российский артиллерист ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский артиллерист ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 455 военных, 22 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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