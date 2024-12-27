https://ria.ru/20241227/vs-1991657518.html

Бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю

Бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 27.12.2024

Бойцы "Днепра" уничтожили до 455 боевиков ВСУ за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 455 военных, 22 автомобиля, 16 РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:08:00+03:00

2024-12-27T13:08:00+03:00

2024-12-27T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 455 военных, 22 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф