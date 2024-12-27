https://ria.ru/20241227/voz-1991745636.html

Глава ВОЗ покинул Йемен после атаки Израиля

Глава ВОЗ покинул Йемен после атаки Израиля - РИА Новости, 27.12.2024

Глава ВОЗ покинул Йемен после атаки Израиля

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он и член экипажа его самолета, пострадавший при... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:22:00+03:00

2024-12-27T18:22:00+03:00

2024-12-27T18:31:00+03:00

в мире

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воз

тедрос адханом гебрейесус

ансар алла

ходейда (город)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что он и член экипажа его самолета, пострадавший при израильском обстреле аэропорта в столице Йемена Сане, покинули Йемен и прибыли в Иорданию.Ранее глава ВОЗ сообщал, что член экипажа его самолета, пострадавший после удара рядом с самолетом по аэропорту Саны в четверг вечером, успешно перенес операцию и находится в стабильном состоянии."Сегодня нам удалось эвакуировать нашего коллегу... который был ранен во время вчерашнего нападения на аэропорт Саны в Йемене. Сейчас мы находимся в Иордании, где ему будет оказана дальнейшая медицинская помощь", - написал он в социальной сети X.Ранее источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды заявили РИА Новости, что число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырех, ранения получили 16 человек.С начала этой недели правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ежедневно сообщало об ударах ракетами или беспилотниками по территории Израиля в поддержку сопротивления в палестинском секторе Газа. Неделю назад лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что с ноября прошлого года они запустили по Израилю 1147 разных ракет и беспилотников, а также атаковали в Красном и Аравийском морях более 200 связанных с Израилем судов.

https://ria.ru/20241227/yemen-1991572531.html

https://ria.ru/20241221/vzryv-1990657954.html

йемен

израиль

сана

ходейда (город)

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в мире, йемен, израиль, сана, воз, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, ходейда (город)