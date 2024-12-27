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В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося пройти в школу с ножом - РИА Новости, 27.12.2024
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16:34 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/volgograd-1991717079.html
В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося пройти в школу с ножом
В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося пройти в школу с ножом - РИА Новости, 27.12.2024
В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося пройти в школу с ножом
Мужчина, который пытался пройти в школу с ножом и угрожал ученикам в Волгограде, арестован на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов общей... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:34:00+03:00
2024-12-27T16:34:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Мужчина, который пытался пройти в школу с ножом и угрожал ученикам в Волгограде, арестован на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. В среду региональный главк МВД сообщал, что полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он, предположительно, в состоянии наркотического опьянения пытался зайти с ножом в школу в Волгограде. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже суд привлек его к административного наказанию в виде ареста на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования. "Постановлением Тракторозаводского районного суда Волгограда в отношении… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 25 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. По данным суда, мужчина употребил наркотики, которые, по версия следствия, он нашел на улице, а потом отправился с ножом к школе. По информации суда, обвиняемый также угрожал ножом ученикам.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося пройти в школу с ножом

Жителя Волгограда, пытавшегося пройти в школу с ножом, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВОЛГОГРАД, 27 дек – РИА Новости. Мужчина, который пытался пройти в школу с ножом и угрожал ученикам в Волгограде, арестован на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В среду региональный главк МВД сообщал, что полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он, предположительно, в состоянии наркотического опьянения пытался зайти с ножом в школу в Волгограде. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Хулиганство". Позже суд привлек его к административного наказанию в виде ареста на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.
"Постановлением Тракторозаводского районного суда Волгограда в отношении… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 25 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
По данным суда, мужчина употребил наркотики, которые, по версия следствия, он нашел на улице, а потом отправился с ножом к школе. По информации суда, обвиняемый также угрожал ножом ученикам.
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ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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