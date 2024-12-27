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Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29% - РИА Новости, 27.12.2024
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16:48 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/vklad-1991629367.html
Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%
Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29% - РИА Новости, 27.12.2024
Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%
Клиенты негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ) могут при пополнении программы долгосрочных сбережений (ПДС) открыть вклад с доходностью до 29% РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:48:00+03:00
2024-12-27T16:48:00+03:00
москва
сбербанк россии
сбер
пенсия
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Клиенты негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ) могут при пополнении программы долгосрочных сбережений (ПДС) открыть вклад с доходностью до 29% годовых, напоминает пресс-служба фонда.Участники ПДС могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в нее средства накопительной пенсии. Вступить в программу людям помогает СберНПФ.Те, кто делает долгосрочные сбережения в СберНПФ, смогут заработать на вкладе "Забота о будущем". На три месяца можно зафиксировать доходность 29% годовых, на полгода или год ― 25%. Для этого достаточно с 19 декабря пополнить ПДС-счет на сумму от 50 тысяч рублей. Если программы еще нет, в нее можно вступить, говорится в сообщении.Чтобы сработала повышенная ставка, пополнить ПДС в СберНПФ и вклад "Забота о будущем" нужно на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей. Ставка снизится, если человек досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС. Оформить вклад можно в отделении ПАО "Сбербанк"."С начала года россияне проявляют большой интерес к программе долгосрочных сбережений. Люди уже открыли свыше 1,7 миллиона таких счетов, воспользовавшись сервисами СберНПФ. Программа позволяет получить до 360 000 рублей софинансирования от государства и до 900 тысяч рублей возврата налогов по ставке 15% за 15 лет участия в ней, а также "разморозить" средства накопительной пенсии. Такие льготы позволят быстрее прийти к своим долгосрочным финансовым целям. А для краткосрочных мы предложили привычные вклады. Наши клиенты при пополнении ПДС теперь могут открыть вклад с доходностью до 29% годовых", – отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский, его слова приводит пресс-служба.Программу долгосрочных сбережений (ПДС) запустили в 2024 года. Вступить в нее получится, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Подключить ПДС можно на сайте СберНПФ, в СберБанк Онлайн или в отделении Сбера, напомнили в пресс-службе.Полные условия акции на сайте.Услуги по формированию долгосрочных сбережений оказывает АО "НПФ Сбербанка" (ИНН 7725352740 ОГРН 1147799009160, Лицензия № 41/2 от 16.06.2009, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, доступна на сайте. Ознакомиться с условиями управления активами, информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно по адресу 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Г.Реклама, АО "НПФ Сбербанка", erid: F7NfYUJCUneP5VsqYgtK
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7 495 645-6601
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москва, сбербанк россии, сбер, пенсия
Москва, Сбербанк России, Сбер, Пенсия

Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Клиенты негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ) могут при пополнении программы долгосрочных сбережений (ПДС) открыть вклад с доходностью до 29% годовых, напоминает пресс-служба фонда.
Участники ПДС могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в нее средства накопительной пенсии. Вступить в программу людям помогает СберНПФ.
Те, кто делает долгосрочные сбережения в СберНПФ, смогут заработать на вкладе "Забота о будущем". На три месяца можно зафиксировать доходность 29% годовых, на полгода или год ― 25%. Для этого достаточно с 19 декабря пополнить ПДС-счет на сумму от 50 тысяч рублей. Если программы еще нет, в нее можно вступить, говорится в сообщении.
Чтобы сработала повышенная ставка, пополнить ПДС в СберНПФ и вклад "Забота о будущем" нужно на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей. Ставка снизится, если человек досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС. Оформить вклад можно в отделении ПАО "Сбербанк".
"С начала года россияне проявляют большой интерес к программе долгосрочных сбережений. Люди уже открыли свыше 1,7 миллиона таких счетов, воспользовавшись сервисами СберНПФ. Программа позволяет получить до 360 000 рублей софинансирования от государства и до 900 тысяч рублей возврата налогов по ставке 15% за 15 лет участия в ней, а также "разморозить" средства накопительной пенсии. Такие льготы позволят быстрее прийти к своим долгосрочным финансовым целям. А для краткосрочных мы предложили привычные вклады. Наши клиенты при пополнении ПДС теперь могут открыть вклад с доходностью до 29% годовых", – отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский, его слова приводит пресс-служба.
Программу долгосрочных сбережений (ПДС) запустили в 2024 года. Вступить в нее получится, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Подключить ПДС можно на сайте СберНПФ, в СберБанк Онлайн или в отделении Сбера, напомнили в пресс-службе.
Полные условия акции на сайте.
Услуги по формированию долгосрочных сбережений оказывает АО "НПФ Сбербанка" (ИНН 7725352740 ОГРН 1147799009160, Лицензия № 41/2 от 16.06.2009, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, доступна на сайте. Ознакомиться с условиями управления активами, информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно по адресу 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Г.
Реклама, АО "НПФ Сбербанка", erid: F7NfYUJCUneP5VsqYgtK
 
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