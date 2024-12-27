Японский бренд виски Jim Beam готовится к торговым войнам, пишут СМИ
WSJ: японская компания Jim Beam накапливает запасы американского виски в Европе
© Getty Images / Luke SharrettЗавод по производству бурбона Jim Beam
© Getty Images / Luke Sharrett
Завод по производству бурбона Jim Beam. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Японская компания Suntory, владеющая брендом бурбона Jim Beam, накапливает запасы американского виски в Европе, готовясь к глобальным торговым войнам, пишет газета Wall Street Journal.
"Японский производитель бурбона Jim Beam готовится к растущему риску глобальных торговых войн, накапливая запасы в Европе, рассматривая возможность увеличения импорта британского виски в регион и изменения фокуса продаж в США", - говорится в публикации.
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Как отмечается, Suntory (в 2014 приобрела Jim Beam) накапливает запасы американского виски в Европе, чтобы защитить себя от предстоящих тарифов и собирается продавать больше виски, импортируемого из Великобритании.
Избранный президент США Дональд Трамп в конце ноября заявил, что после вступления в должность введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Кроме того, на прошлой неделе Трамп пригрозил ЕС пошлинами, если Европа не восполнит "огромный дефицит" в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нефти и газа.
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