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Ветеран в 110 лет сделал шокирующее признание о своем долголетии - РИА Новости, 27.12.2024
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14:58 27.12.2024 (обновлено: 16:45 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/veteran-1991688332.html
Ветеран в 110 лет сделал шокирующее признание о своем долголетии
Ветеран в 110 лет сделал шокирующее признание о своем долголетии - РИА Новости, 27.12.2024
Ветеран в 110 лет сделал шокирующее признание о своем долголетии
Старейший житель Великобритании ветеран Дональд Роуз в 110 лет поделился секретом долголетия, слова мужчины и его близких приводит Daily Mail. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:58:00+03:00
2024-12-27T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Старейший житель Великобритании ветеран Дональд Роуз в 110 лет поделился секретом долголетия, слова мужчины и его близких приводит Daily Mail."Он говорит, что нет никакого секрета долгой жизни, но считает, что его внутренности были "замаринованы" из-за употребления морской воды и собачьих галет во время войны!" — цитирует издание сотрудницу дома престарелых.Отмечается, что в свой значимый юбилей мужчина получил открытку из Букингемского дворца и поздравление от оперного певца.Роуз родился в 1914-м — в том же году, когда в Великобритании началась Первая мировая война. Во времена Второй мировой в возрасте 25 лет мужчина ушел на фронт и служил на передовой в бронетанковой дивизии.
https://ria.ru/20241128/nauka-1986057608.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Ветеран в 110 лет сделал шокирующее признание о своем долголетии

Старейший житель Британии объяснил свое долголетие собачьей едой

© Фото : Naomi AllsopДональд Роуз
Дональд Роуз - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Naomi Allsop
Дональд Роуз
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Старейший житель Великобритании ветеран Дональд Роуз в 110 лет поделился секретом долголетия, слова мужчины и его близких приводит Daily Mail.
"Он говорит, что нет никакого секрета долгой жизни, но считает, что его внутренности были "замаринованы" из-за употребления морской воды и собачьих галет во время войны!" — цитирует издание сотрудницу дома престарелых.
Отмечается, что в свой значимый юбилей мужчина получил открытку из Букингемского дворца и поздравление от оперного певца.
Роуз родился в 1914-м — в том же году, когда в Великобритании началась Первая мировая война. Во времена Второй мировой в возрасте 25 лет мужчина ушел на фронт и служил на передовой в бронетанковой дивизии.
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