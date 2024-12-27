https://ria.ru/20241227/veteran-1991688332.html

Ветеран в 110 лет сделал шокирующее признание о своем долголетии

Ветеран в 110 лет сделал шокирующее признание о своем долголетии - РИА Новости, 27.12.2024

Ветеран в 110 лет сделал шокирующее признание о своем долголетии

Старейший житель Великобритании ветеран Дональд Роуз в 110 лет поделился секретом долголетия, слова мужчины и его близких приводит Daily Mail. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:58:00+03:00

2024-12-27T14:58:00+03:00

2024-12-27T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Старейший житель Великобритании ветеран Дональд Роуз в 110 лет поделился секретом долголетия, слова мужчины и его близких приводит Daily Mail."Он говорит, что нет никакого секрета долгой жизни, но считает, что его внутренности были "замаринованы" из-за употребления морской воды и собачьих галет во время войны!" — цитирует издание сотрудницу дома престарелых.Отмечается, что в свой значимый юбилей мужчина получил открытку из Букингемского дворца и поздравление от оперного певца.Роуз родился в 1914-м — в том же году, когда в Великобритании началась Первая мировая война. Во времена Второй мировой в возрасте 25 лет мужчина ушел на фронт и служил на передовой в бронетанковой дивизии.

https://ria.ru/20241128/nauka-1986057608.html

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