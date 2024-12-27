https://ria.ru/20241227/valyuta-1991640641.html

ЦБ изменил порядок установления курсов валют

ЦБ изменил порядок установления курсов валют - РИА Новости, 27.12.2024

ЦБ изменил порядок установления курсов валют

Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:32:00+03:00

2024-12-27T12:32:00+03:00

2024-12-27T16:28:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

валюта

курс рубля

курс доллара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, следует из указания регулятора."В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов", — пояснили в ЦБ.Если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны, курс можно рассчитать посредством кросс-курса, добавили в Центробанке.Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в указание включили описание всех способов установления официальных курсов и применяемыепри этом формулы расчета. Перечень валют и способ установления курса для каждой из них опубликованы на сайте регулятора."Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, с тем чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке", — заключили в ЦБ.Банк России уже менял правила расчета валютных курсов в июне, после того как Мосбиржа попала под санкции и остановила торги долларом и евро. С тех пор ЦБ определял курсы американской и европейской валют, опираясь на данные банковской отчетности и сведения от цифровых платформ внебиржевых торгов. Ориентиром же стала пара "юань — рубль".

https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html

https://ria.ru/20241203/rubl-1986931856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта, курс рубля, курс доллара