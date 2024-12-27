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ЦБ изменил порядок установления курсов валют - РИА Новости, 27.12.2024
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12:32 27.12.2024 (обновлено: 16:28 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/valyuta-1991640641.html
ЦБ изменил порядок установления курсов валют
ЦБ изменил порядок установления курсов валют - РИА Новости, 27.12.2024
ЦБ изменил порядок установления курсов валют
Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:32:00+03:00
2024-12-27T16:28:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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валюта
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, следует из указания регулятора."В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов", — пояснили в ЦБ.Если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны, курс можно рассчитать посредством кросс-курса, добавили в Центробанке.Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в указание включили описание всех способов установления официальных курсов и применяемыепри этом формулы расчета. Перечень валют и способ установления курса для каждой из них опубликованы на сайте регулятора."Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, с тем чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке", — заключили в ЦБ.Банк России уже менял правила расчета валютных курсов в июне, после того как Мосбиржа попала под санкции и остановила торги долларом и евро. С тех пор ЦБ определял курсы американской и европейской валют, опираясь на данные банковской отчетности и сведения от цифровых платформ внебиржевых торгов. Ориентиром же стала пара "юань — рубль".
https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта, курс рубля, курс доллара
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Валюта, Курс рубля, Курс доллара
ЦБ изменил порядок установления курсов валют

ЦБ РФ будет устанавливать курсы валют на основе биржевых и внебиржевых данных

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, следует из указания регулятора.
"В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов", — пояснили в ЦБ.
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Если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны, курс можно рассчитать посредством кросс-курса, добавили в Центробанке.
Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в указание включили описание всех способов установления официальных курсов и применяемыепри этом формулы расчета. Перечень валют и способ установления курса для каждой из них опубликованы на сайте регулятора.
"Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, с тем чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке", — заключили в ЦБ.
Банк России уже менял правила расчета валютных курсов в июне, после того как Мосбиржа попала под санкции и остановила торги долларом и евро. С тех пор ЦБ определял курсы американской и европейской валют, опираясь на данные банковской отчетности и сведения от цифровых платформ внебиржевых торгов. Ориентиром же стала пара "юань — рубль".
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