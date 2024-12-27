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ЦБ изменил порядок установления курсов валют
ЦБ изменил порядок установления курсов валют - РИА Новости, 27.12.2024
ЦБ изменил порядок установления курсов валют
Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:32:00+03:00
2024-12-27T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, следует из указания регулятора."В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов", — пояснили в ЦБ.Если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны, курс можно рассчитать посредством кросс-курса, добавили в Центробанке.Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в указание включили описание всех способов установления официальных курсов и применяемыепри этом формулы расчета. Перечень валют и способ установления курса для каждой из них опубликованы на сайте регулятора."Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, с тем чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке", — заключили в ЦБ.Банк России уже менял правила расчета валютных курсов в июне, после того как Мосбиржа попала под санкции и остановила торги долларом и евро. С тех пор ЦБ определял курсы американской и европейской валют, опираясь на данные банковской отчетности и сведения от цифровых платформ внебиржевых торгов. Ориентиром же стала пара "юань — рубль".
https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта, курс рубля, курс доллара
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Валюта, Курс рубля, Курс доллара
ЦБ изменил порядок установления курсов валют
ЦБ РФ будет устанавливать курсы валют на основе биржевых и внебиржевых данных
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Банк России с сегодняшнего дня будет устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, следует из указания
регулятора.
"В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов", — пояснили в ЦБ.
Если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны, курс можно рассчитать посредством кросс-курса, добавили в Центробанке.
Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в указание включили описание всех способов установления официальных курсов и применяемыепри этом формулы расчета. Перечень валют и способ установления курса для каждой из них опубликованы
на сайте регулятора.
"Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, с тем чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке", — заключили в ЦБ.
Банк России уже менял правила расчета валютных курсов в июне, после того как Мосбиржа попала под санкции и остановила торги долларом и евро. С тех пор ЦБ определял курсы американской и европейской валют, опираясь на данные банковской отчетности и сведения от цифровых платформ внебиржевых торгов. Ориентиром же стала пара "юань — рубль".