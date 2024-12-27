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В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России - РИА Новости, 27.12.2024
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19:41 27.12.2024 (обновлено: 20:40 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/uzbekistan-1991756388.html
В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России
В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России - РИА Новости, 27.12.2024
В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России
Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:41:00+03:00
2024-12-27T20:40:00+03:00
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россия
ташкентская область
шавкат мирзиеев
рамзан кадыров
генеральная прокуратура рф
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ТАШКЕНТ, 27 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова, сообщает пресс-служба ведомства. В конце ноября пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщала, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Никто не пострадал. В ряде интернет-изданий появились сообщения, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана, а ранее - заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента страны Шавката Мирзиёева. В сообщениях говорилось, что в машину стреляли недалеко от дома Алламжонова. Позднее Генпрокуратура подтвердила, что речь идёт о покушении на экс-пресс-секретаря главы Узбекистана, установлены семь лиц, причастных к совершению этого преступления, пять из них арестованы, в том числе один в Казахстане, еще один – в Южной Корее. "Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела о покушении на убийство Комила Алламжонова, установлено, что граждане Российской Федерации Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия", говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Генпрокуратуры. По данным ведомства, Расаев и Темирханов заочно привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, "в отношении этих лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен розыск". Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о попытках связать данный инцидент с чеченцами и назвал его "провокационным вбросом", притянутым "за уши" прозападными СМИ. В четверг Кадыров написал в своем Telegram-канале, что считает ситуацию вокруг покушения на Алламжонова в Узбекистане "прозападным сценарием" и тревожным звонком. По его словам, все происходящее - это "первый тревожный и с виду безобидный звонок о том, что готовится вокруг действующего президента Узбекистана" Шавката Мирзиёева.
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в мире, узбекистан, россия, ташкентская область, шавкат мирзиеев, рамзан кадыров, генеральная прокуратура рф
В мире, Узбекистан, Россия, Ташкентская область, Шавкат Мирзиеев, Рамзан Кадыров, Генеральная прокуратура РФ
В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России

Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении

© Фото : Генеральная прокуратура УзбекистанаЗдание Генпрокуратуры Узбекистана
Здание Генпрокуратуры Узбекистана - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Генеральная прокуратура Узбекистана
Здание Генпрокуратуры Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова, сообщает пресс-служба ведомства.
В конце ноября пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщала, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Никто не пострадал. В ряде интернет-изданий появились сообщения, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана, а ранее - заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента страны Шавката Мирзиёева. В сообщениях говорилось, что в машину стреляли недалеко от дома Алламжонова. Позднее Генпрокуратура подтвердила, что речь идёт о покушении на экс-пресс-секретаря главы Узбекистана, установлены семь лиц, причастных к совершению этого преступления, пять из них арестованы, в том числе один в Казахстане, еще один – в Южной Корее.
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"Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела о покушении на убийство Комила Алламжонова, установлено, что граждане Российской Федерации Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия", говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По данным ведомства, Расаев и Темирханов заочно привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, "в отношении этих лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен розыск".
Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о попытках связать данный инцидент с чеченцами и назвал его "провокационным вбросом", притянутым "за уши" прозападными СМИ. В четверг Кадыров написал в своем Telegram-канале, что считает ситуацию вокруг покушения на Алламжонова в Узбекистане "прозападным сценарием" и тревожным звонком. По его словам, все происходящее - это "первый тревожный и с виду безобидный звонок о том, что готовится вокруг действующего президента Узбекистана" Шавката Мирзиёева.
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В миреУзбекистанРоссияТашкентская областьШавкат МирзиеевРамзан КадыровГенеральная прокуратура РФ
 
 
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