В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России
Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении
© Фото : Генеральная прокуратура УзбекистанаЗдание Генпрокуратуры Узбекистана
© Фото : Генеральная прокуратура Узбекистана
Здание Генпрокуратуры Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова, сообщает пресс-служба ведомства.
В конце ноября пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщала, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Никто не пострадал. В ряде интернет-изданий появились сообщения, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана, а ранее - заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента страны Шавката Мирзиёева. В сообщениях говорилось, что в машину стреляли недалеко от дома Алламжонова. Позднее Генпрокуратура подтвердила, что речь идёт о покушении на экс-пресс-секретаря главы Узбекистана, установлены семь лиц, причастных к совершению этого преступления, пять из них арестованы, в том числе один в Казахстане, еще один – в Южной Корее.
"Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела о покушении на убийство Комила Алламжонова, установлено, что граждане Российской Федерации Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия", говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По данным ведомства, Расаев и Темирханов заочно привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, "в отношении этих лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен розыск".
Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о попытках связать данный инцидент с чеченцами и назвал его "провокационным вбросом", притянутым "за уши" прозападными СМИ. В четверг Кадыров написал в своем Telegram-канале, что считает ситуацию вокруг покушения на Алламжонова в Узбекистане "прозападным сценарием" и тревожным звонком. По его словам, все происходящее - это "первый тревожный и с виду безобидный звонок о том, что готовится вокруг действующего президента Узбекистана" Шавката Мирзиёева.