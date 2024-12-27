https://ria.ru/20241227/uzbekistan-1991756388.html

В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России

В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России - РИА Новости, 27.12.2024

В Узбекистане объявили в международный розыск двух граждан России

Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:41:00+03:00

2024-12-27T19:41:00+03:00

2024-12-27T20:40:00+03:00

в мире

узбекистан

россия

ташкентская область

шавкат мирзиеев

рамзан кадыров

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979486941_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_1b7cd7b8fc492829c3ee38cabc497c3d.jpg

ТАШКЕНТ, 27 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова, сообщает пресс-служба ведомства. В конце ноября пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщала, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Никто не пострадал. В ряде интернет-изданий появились сообщения, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана, а ранее - заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента страны Шавката Мирзиёева. В сообщениях говорилось, что в машину стреляли недалеко от дома Алламжонова. Позднее Генпрокуратура подтвердила, что речь идёт о покушении на экс-пресс-секретаря главы Узбекистана, установлены семь лиц, причастных к совершению этого преступления, пять из них арестованы, в том числе один в Казахстане, еще один – в Южной Корее. "Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела о покушении на убийство Комила Алламжонова, установлено, что граждане Российской Федерации Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия", говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Генпрокуратуры. По данным ведомства, Расаев и Темирханов заочно привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, "в отношении этих лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен розыск". Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о попытках связать данный инцидент с чеченцами и назвал его "провокационным вбросом", притянутым "за уши" прозападными СМИ. В четверг Кадыров написал в своем Telegram-канале, что считает ситуацию вокруг покушения на Алламжонова в Узбекистане "прозападным сценарием" и тревожным звонком. По его словам, все происходящее - это "первый тревожный и с виду безобидный звонок о том, что готовится вокруг действующего президента Узбекистана" Шавката Мирзиёева.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989955570.html

https://ria.ru/20241227/kadyrov-1991571061.html

узбекистан

россия

ташкентская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, узбекистан, россия, ташкентская область, шавкат мирзиеев, рамзан кадыров, генеральная прокуратура рф