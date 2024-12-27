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На Западе признали тяжелую правду об Украине - РИА Новости, 27.12.2024
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18:41 27.12.2024 (обновлено: 23:01 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/ukraine-1991747968.html
На Западе признали тяжелую правду об Украине
На Западе признали тяжелую правду об Украине - РИА Новости, 27.12.2024
На Западе признали тяжелую правду об Украине
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong назвал поддержку Украины США пустой тратой денег. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:41:00+03:00
2024-12-27T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong назвал поддержку Украины США пустой тратой денег."США никак не могут укрепить Украину. Все действия администрации Байдена носят чисто политический характер. &lt;...&gt; Поражения совершенно точно не избежать. Украина не победит, администрация Трампа не сможет изменить ситуацию. &lt;...&gt; Все знают, кто в ответе за эту провальную политику, — и зовут его Джо Байден", — сказал он.По мнению военного эксперта, финансовая помощь Украине становится пустой тратой денег американских налогоплательщиков."Будь я на месте избирателей — где-нибудь в Северной Каролине, Теннесси или Джорджии, где жертвам наводнения выплатили по 750 долларов, — то пришел бы в ярость", — добавил Риттер.В прошлую пятницу агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины".Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно, не стоит ожидать" таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991725060.html
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вооруженные силы украины, украина, сша, джо байден, скотт риттер, россия, нато, дональд трамп, в мире
Вооруженные силы Украины, Украина, США, Джо Байден, Скотт Риттер, Россия, НАТО, Дональд Трамп, В мире
На Западе признали тяжелую правду об Украине

Экс-разведчик Риттер: Украине не избежать поражения

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong назвал поддержку Украины США пустой тратой денег.
"США никак не могут укрепить Украину. Все действия администрации Байдена носят чисто политический характер. <...> Поражения совершенно точно не избежать. Украина не победит, администрация Трампа не сможет изменить ситуацию. <...> Все знают, кто в ответе за эту провальную политику, — и зовут его Джо Байден", — сказал он.
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Вчера, 16:59
По мнению военного эксперта, финансовая помощь Украине становится пустой тратой денег американских налогоплательщиков.
"Будь я на месте избирателей — где-нибудь в Северной Каролине, Теннесси или Джорджии, где жертвам наводнения выплатили по 750 долларов, — то пришел бы в ярость", — добавил Риттер.
В прошлую пятницу агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины".
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно, не стоит ожидать" таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Вчера, 16:01
 
Вооруженные силы УкраиныУкраинаСШАДжо БайденСкотт РиттерРоссияНАТОДональд ТрампВ мире
 
 
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