На Западе признали тяжелую правду об Украине
Экс-разведчик Риттер: Украине не избежать поражения
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong назвал поддержку Украины США пустой тратой денег.
"США никак не могут укрепить Украину. Все действия администрации Байдена носят чисто политический характер. <...> Поражения совершенно точно не избежать. Украина не победит, администрация Трампа не сможет изменить ситуацию. <...> Все знают, кто в ответе за эту провальную политику, — и зовут его Джо Байден", — сказал он.
По мнению военного эксперта, финансовая помощь Украине становится пустой тратой денег американских налогоплательщиков.
"Будь я на месте избирателей — где-нибудь в Северной Каролине, Теннесси или Джорджии, где жертвам наводнения выплатили по 750 долларов, — то пришел бы в ярость", — добавил Риттер.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно, не стоит ожидать" таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.