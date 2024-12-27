https://ria.ru/20241227/ukraina-1991771340.html

Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо

Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо - РИА Новости, 27.12.2024

Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо

Украина заплатит за "западную авантюру" своими землями и присутствием иностранных солдат, заявил в видеообращении премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T22:33:00+03:00

2024-12-27T22:33:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Украина заплатит за "западную авантюру" своими землями и присутствием иностранных солдат, заявил в видеообращении премьер Словакии Роберт Фицо.Он выразил недоумение из-за того, что киевские власти ведут всю страну к катастрофе, при этом переговорные позиции Украины с каждым днем только ухудшаются."Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — подчеркнул он.Ранее Фицо заявлял, что Украина может потерять треть своей территории в результате конфликта. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит.Роберт Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html

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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, нато