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Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо - РИА Новости, 27.12.2024
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22:33 27.12.2024 (обновлено: 23:24 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/ukraina-1991771340.html
Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо
Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо - РИА Новости, 27.12.2024
Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо
Украина заплатит за "западную авантюру" своими землями и присутствием иностранных солдат, заявил в видеообращении премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T22:33:00+03:00
2024-12-27T23:24:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Украина заплатит за "западную авантюру" своими землями и присутствием иностранных солдат, заявил в видеообращении премьер Словакии Роберт Фицо.Он выразил недоумение из-за того, что киевские власти ведут всю страну к катастрофе, при этом переговорные позиции Украины с каждым днем только ухудшаются."Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — подчеркнул он.Ранее Фицо заявлял, что Украина может потерять треть своей территории в результате конфликта. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит.Роберт Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988645373.html
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В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, НАТО
Украина заплатит за "западную авантюру" территориями, заявил Фицо

Фицо: Украина заплатит за западную авантюру присутствием иностранных войск

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек — РИА Новости. Украина заплатит за "западную авантюру" своими землями и присутствием иностранных солдат, заявил в видеообращении премьер Словакии Роберт Фицо.
Он выразил недоумение из-за того, что киевские власти ведут всю страну к катастрофе, при этом переговорные позиции Украины с каждым днем только ухудшаются.
«
"Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — подчеркнул он.
Ранее Фицо заявлял, что Украина может потерять треть своей территории в результате конфликта. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит.
Роберт Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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