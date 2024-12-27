https://ria.ru/20241227/ukraina-1991762355.html
Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне
Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне - РИА Новости, 27.12.2024
Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне
Словакия готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:27:00+03:00
2024-12-27T20:27:00+03:00
2024-12-27T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Словакия готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Предлагаю Словакию в качестве подходящей страны для организации любых переговоров о мире на любом уровне", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу. По его словам, это могли бы быть, например, переговоры на уровне министров или депутатов национальных парламентов.
https://ria.ru/20241227/fitso-1991759954.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Россия
Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне
Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине на любом уровне