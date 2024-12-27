https://ria.ru/20241227/ukraina-1991762355.html

Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне

Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне - РИА Новости, 27.12.2024

Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне

Словакия готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T20:27:00+03:00

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2024-12-27T20:27:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Словакия готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Предлагаю Словакию в качестве подходящей страны для организации любых переговоров о мире на любом уровне", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу. По его словам, это могли бы быть, например, переговоры на уровне министров или депутатов национальных парламентов.

https://ria.ru/20241227/fitso-1991759954.html

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