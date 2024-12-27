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Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне - РИА Новости, 27.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/ukraina-1991762355.html
Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне
Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне - РИА Новости, 27.12.2024
Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне
Словакия готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T20:27:00+03:00
2024-12-27T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
роберт фицо
россия
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Словакия готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Предлагаю Словакию в качестве подходящей страны для организации любых переговоров о мире на любом уровне", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу. По его словам, это могли бы быть, например, переговоры на уровне министров или депутатов национальных парламентов.
https://ria.ru/20241227/fitso-1991759954.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Россия
Словакия заявила о готовности принять переговоры по Украине на любом уровне

Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по Украине на любом уровне

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии в Братиславе
Здание парламента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание парламента Словакии в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Словакия готова принять переговоры о мире на Украине на любом уровне, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Предлагаю Словакию в качестве подходящей страны для организации любых переговоров о мире на любом уровне", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.
По его словам, это могли бы быть, например, переговоры на уровне министров или депутатов национальных парламентов.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Вчера, 20:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаРоберт ФицоРоссия
 
 
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