https://ria.ru/20241227/ukraina-1991577027.html

Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу

Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу - РИА Новости, 27.12.2024

Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу

Украинские мобилизованные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T03:00:00+03:00

2024-12-27T03:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские мобилизованные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР. "Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину", - сказал Салий. По его словам, именно поэтому все военнослужащие очень хотят попасть в западные страны на обучение. "Если ты сможешь пробежать охрану украинскую, это будет означать, что ты смог избежать войны для себя", - сказал собеседник агентства. Кроме того, добавил он, украинцы хотят попасть в Европу, так как обучение там длится три месяца, тем самым можно оттянуть момент попадания на фронт.

https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html

https://ria.ru/20241225/plennyy-1991122089.html

европа

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, донецкая народная республика