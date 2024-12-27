https://ria.ru/20241227/ukraina-1991577027.html
Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу
Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу - РИА Новости, 27.12.2024
Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу
Украинские мобилизованные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T03:00:00+03:00
2024-12-27T03:00:00+03:00
2024-12-27T03:00:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские мобилизованные едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР. "Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину", - сказал Салий. По его словам, именно поэтому все военнослужащие очень хотят попасть в западные страны на обучение. "Если ты сможешь пробежать охрану украинскую, это будет означать, что ты смог избежать войны для себя", - сказал собеседник агентства. Кроме того, добавил он, украинцы хотят попасть в Европу, так как обучение там длится три месяца, тем самым можно оттянуть момент попадания на фронт.
https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, донецкая народная республика
В мире, Европа, Донецкая Народная Республика
Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу
Пленный офицер ВСУ Салий: украинские мобилизованные едут в Европу, чтобы сбежать