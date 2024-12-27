https://ria.ru/20241227/udar-1991769529.html

Источник: штаб бывшей бронетанковой дивизии в Сане подвергся авиаудару

Источник: штаб бывшей бронетанковой дивизии в Сане подвергся авиаудару - РИА Новости, 27.12.2024

Источник: штаб бывшей бронетанковой дивизии в Сане подвергся авиаудару

Штаб бывшей первой бронетанковой дивизии на севере йеменской столицы Саны подвергся авиаудару в пятницу вечером, сообщил РИА Новости источник в органах власти... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T22:00:00+03:00

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КАИР, 27 дек - РИА Новости. Штаб бывшей первой бронетанковой дивизии на севере йеменской столицы Саны подвергся авиаудару в пятницу вечером, сообщил РИА Новости источник в органах власти провинции Сана. "Один удар пришелся на штаб бывшей первой бронетанковой дивизии на севере Саны", - сказал источник. Ранее источник РИА Новости сообщал, что ещё один удар пришёлся по лагерю военно-технического обслуживания на севере Саны. Новые удары последовали после бомбардировок Израилем международного аэропорта и других объектов в Сане и провинции Ходейда на западе Йемена, в результате чего погибли шесть человек и 40 получили ранения, в том числе член экипажа самолёта ООН, на котором должен был вылетать из Саны гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

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