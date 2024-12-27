Рейтинг@Mail.ru
Источник: штаб бывшей бронетанковой дивизии в Сане подвергся авиаудару - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/udar-1991769529.html
Источник: штаб бывшей бронетанковой дивизии в Сане подвергся авиаудару
Источник: штаб бывшей бронетанковой дивизии в Сане подвергся авиаудару - РИА Новости, 27.12.2024
Источник: штаб бывшей бронетанковой дивизии в Сане подвергся авиаудару
Штаб бывшей первой бронетанковой дивизии на севере йеменской столицы Саны подвергся авиаудару в пятницу вечером, сообщил РИА Новости источник в органах власти... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T22:00:00+03:00
2024-12-27T22:00:00+03:00
в мире
сана
израиль
ходейда (город)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991530803_0:520:1200:1195_1920x0_80_0_0_1edc0f38d37baaa17f66a33dbc8b69ef.jpg
КАИР, 27 дек - РИА Новости. Штаб бывшей первой бронетанковой дивизии на севере йеменской столицы Саны подвергся авиаудару в пятницу вечером, сообщил РИА Новости источник в органах власти провинции Сана. "Один удар пришелся на штаб бывшей первой бронетанковой дивизии на севере Саны", - сказал источник. Ранее источник РИА Новости сообщал, что ещё один удар пришёлся по лагерю военно-технического обслуживания на севере Саны. Новые удары последовали после бомбардировок Израилем международного аэропорта и других объектов в Сане и провинции Ходейда на западе Йемена, в результате чего погибли шесть человек и 40 получили ранения, в том числе член экипажа самолёта ООН, на котором должен был вылетать из Саны гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html
сана
израиль
ходейда (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991530803_0:336:1200:1236_1920x0_80_0_0_224088eda17867b3f329b068ab8279ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сана, израиль, ходейда (город), оон
В мире, Сана, Израиль, Ходейда (город), ООН
Источник: штаб бывшей бронетанковой дивизии в Сане подвергся авиаудару

Штаб бывшей бронетанковой дивизии на севере Саны подвергся авиаудару

© Кадр видео из соцсетейДым в Сане после израильского удара
Дым в Сане после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым в Сане после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 27 дек - РИА Новости. Штаб бывшей первой бронетанковой дивизии на севере йеменской столицы Саны подвергся авиаудару в пятницу вечером, сообщил РИА Новости источник в органах власти провинции Сана.
"Один удар пришелся на штаб бывшей первой бронетанковой дивизии на севере Саны", - сказал источник.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что ещё один удар пришёлся по лагерю военно-технического обслуживания на севере Саны.
Новые удары последовали после бомбардировок Израилем международного аэропорта и других объектов в Сане и провинции Ходейда на западе Йемена, в результате чего погибли шесть человек и 40 получили ранения, в том числе член экипажа самолёта ООН, на котором должен был вылетать из Саны гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Европа получает то, что заслужила
8 октября, 08:00
 
В миреСанаИзраильХодейда (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала