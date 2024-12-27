https://ria.ru/20241227/udar-1991768207.html
Столица Йемена подверглась мощному авиаудару, сообщил источник
Столица Йемена подверглась мощному авиаудару, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2024
Столица Йемена подверглась мощному авиаудару, сообщил источник
Лагерь военно-технического обслуживания на севере столицы Йемена Саны подвергся мощному авиаудару, предположительно, со стороны Израиля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:41:00+03:00
2024-12-27T21:41:00+03:00
2024-12-27T22:47:00+03:00
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КАИР, 27 дек — РИА Новости. Лагерь военно-технического обслуживания на севере столицы Йемена Саны подвергся мощному авиаудару, предположительно, со стороны Израиля, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Авиаудар нанесен по лагерю корпуса военно-технического обслуживания в районе Ан-Нахда на севере Саны", — сказал собеседник агентства.По его словам, атаке также подвергся штаб бывшей первой бронетанковой дивизии.Накануне израильские истребители совершили налет на аэропорт Саны, ударили по электростанциям в столице и Ходейде, а также по портам на западе страны. По последним данным, погибли шесть человек, 40 получили ранения.Йемен в ответ направил гиперзвуковую ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.Шиитское движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последняя почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
https://ria.ru/20241227/voz-1991745636.html
https://ria.ru/20241227/husity-1991632452.html
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в мире, йемен, сана, израиль, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Израиль, Ансар Алла
Столица Йемена подверглась мощному авиаудару, сообщил источник
Лагерь военно-технического обслуживания на севере Саны подвергся авиаудару
КАИР, 27 дек — РИА Новости. Лагерь военно-технического обслуживания на севере столицы Йемена Саны подвергся мощному авиаудару, предположительно, со стороны Израиля, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Авиаудар нанесен по лагерю корпуса военно-технического обслуживания в районе Ан-Нахда на севере Саны", — сказал собеседник агентства.
По его словам, атаке также подвергся штаб бывшей первой бронетанковой дивизии.
Накануне израильские истребители совершили налет на аэропорт Саны, ударили по электростанциям в столице и Ходейде, а также по портам на западе страны. По последним данным, погибли шесть человек, 40 получили ранения.
Йемен в ответ направил гиперзвуковую ракету по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
.
Шиитское движение "Ансар Алла"
, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем
суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последняя почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.