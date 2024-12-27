https://ria.ru/20241227/uchebnik-1991696758.html
Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований
Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований - РИА Новости, 27.12.2024
Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований
Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, отсутствует в федеральном... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:44:00+03:00
2024-12-27T15:44:00+03:00
2024-12-27T16:38:00+03:00
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тамбов
екатерина мизулина
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, отсутствует в федеральном перечне и не может использоваться в российских школах, сообщается на сайте Минпросвещения. "Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В.Н. Латчук, выпущенный издательством "Дрофа", отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах", - говорится в сообщении. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности" для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют "вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения" для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова. В Минпросвещения уточнили, что для работы в 9-м классе допущены учебники по основам безопасности жизнедеятельности под научной редакцией Ю.С. Шойгу и под редакцией С.Н. Егорова. Новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" вошел в образовательные программы всех школ с 1 сентября 2024 года, заменив предмет "Основы безопасности жизнедеятельности". "По нему, как и по всем обязательным предметам, будет подготовлен единый государственный учебник", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20241209/karter-1988073417.html
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общество, ростов-на-дону, волгодонск, тамбов, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Общество, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Тамбов, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований
Минпросвещения: нельзя использовать учебник ОБЖ, обвиняющий жертв изнасилований
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, отсутствует в федеральном перечне и не может использоваться в российских школах, сообщается на сайте Минпросвещения.
"Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В.Н. Латчук, выпущенный издательством "Дрофа", отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах", - говорится в сообщении.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета
" Екатерина Мизулина
обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности" для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют "вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения" для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону
, Волгодонска
и Тамбова
.
В Минпросвещения уточнили, что для работы в 9-м классе допущены учебники по основам безопасности жизнедеятельности под научной редакцией Ю.С. Шойгу и под редакцией С.Н. Егорова.
Новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" вошел в образовательные программы всех школ с 1 сентября 2024 года, заменив предмет "Основы безопасности жизнедеятельности".
"По нему, как и по всем обязательным предметам, будет подготовлен единый государственный учебник", - заключили в министерстве.