https://ria.ru/20241227/uchebnik-1991696758.html

Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований

Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований - РИА Новости, 27.12.2024

Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований

Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, отсутствует в федеральном... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:44:00+03:00

2024-12-27T15:44:00+03:00

2024-12-27T16:38:00+03:00

общество

ростов-на-дону

волгодонск

тамбов

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, отсутствует в федеральном перечне и не может использоваться в российских школах, сообщается на сайте Минпросвещения. "Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В.Н. Латчук, выпущенный издательством "Дрофа", отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах", - говорится в сообщении. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на учебник С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности" для 9 класса, в котором говорится, что чаще всего девушки сами виноваты в изнасилованиях, якобы они сами провоцируют мужчин короткими юбками и ярким макияжем. Также в этом учебнике советуют "вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения" для борьбы с маньяком. Мизулина со ссылкой на подписчиков сообщает, что такой учебник есть в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова. В Минпросвещения уточнили, что для работы в 9-м классе допущены учебники по основам безопасности жизнедеятельности под научной редакцией Ю.С. Шойгу и под редакцией С.Н. Егорова. Новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" вошел в образовательные программы всех школ с 1 сентября 2024 года, заменив предмет "Основы безопасности жизнедеятельности". "По нему, как и по всем обязательным предметам, будет подготовлен единый государственный учебник", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20241209/karter-1988073417.html

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ростов-на-дону

волгодонск

тамбов

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общество, ростов-на-дону, волгодонск, тамбов, екатерина мизулина, лига безопасного интернета