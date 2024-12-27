https://ria.ru/20241227/tts-1991750765.html

Поврежденный при падении дрона "Алания Молл" возобновил работу

Поврежденный при падении дрона "Алания Молл" возобновил работу - РИА Новости, 27.12.2024

Поврежденный при падении дрона "Алания Молл" возобновил работу

Торговый центр "Алания Молл" во Владикавказе, поврежденный при падении обломков БПЛА, возобновил работу, четвертый этаж открыт частично, сообщил глава Северной... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:50:00+03:00

2024-12-27T18:50:00+03:00

2024-12-27T18:51:00+03:00

происшествия

владикавказ

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Торговый центр "Алания Молл" во Владикавказе, поврежденный при падении обломков БПЛА, возобновил работу, четвертый этаж открыт частично, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Торговый центр "Алания Молл" открылся для посетителей. Первые три этажа ТЦ, пострадавшие в незначительной степени во время взрыва и пожара, уже работают, четвертый этаж открыт частично, на его полное восстановление потребуется время", - написал глава региона в своем Telegram-канале. В среду Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным главы республики, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА.

https://ria.ru/20241226/dron-1991550270.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)