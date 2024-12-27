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Поврежденный при падении дрона "Алания Молл" возобновил работу - РИА Новости, 27.12.2024
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18:50 27.12.2024 (обновлено: 18:51 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/tts-1991750765.html
Поврежденный при падении дрона "Алания Молл" возобновил работу
Поврежденный при падении дрона "Алания Молл" возобновил работу - РИА Новости, 27.12.2024
Поврежденный при падении дрона "Алания Молл" возобновил работу
Торговый центр "Алания Молл" во Владикавказе, поврежденный при падении обломков БПЛА, возобновил работу, четвертый этаж открыт частично, сообщил глава Северной... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:50:00+03:00
2024-12-27T18:51:00+03:00
происшествия
владикавказ
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Торговый центр "Алания Молл" во Владикавказе, поврежденный при падении обломков БПЛА, возобновил работу, четвертый этаж открыт частично, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Торговый центр "Алания Молл" открылся для посетителей. Первые три этажа ТЦ, пострадавшие в незначительной степени во время взрыва и пожара, уже работают, четвертый этаж открыт частично, на его полное восстановление потребуется время", - написал глава региона в своем Telegram-канале. В среду Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным главы республики, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА.
https://ria.ru/20241226/dron-1991550270.html
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происшествия, владикавказ, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поврежденный при падении дрона "Алания Молл" возобновил работу

Меняйло: "Алания Молл", поврежденный при падении дрона, возобновил работу

© РИА Новости / Михаил Божко | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в торговом центре "Алания Молл"
Последствия пожара в торговом центре Алания Молл - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Михаил Божко
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Последствия пожара в торговом центре "Алания Молл". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Торговый центр "Алания Молл" во Владикавказе, поврежденный при падении обломков БПЛА, возобновил работу, четвертый этаж открыт частично, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Торговый центр "Алания Молл" открылся для посетителей. Первые три этажа ТЦ, пострадавшие в незначительной степени во время взрыва и пожара, уже работают, четвертый этаж открыт частично, на его полное восстановление потребуется время", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
В среду Меняйло сообщал, что возгорание произошло в торговом центре "Алания Молл" до его открытия. По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в ТЦ. По данным главы республики, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА.
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ПроисшествияВладикавказСергей МеняйлоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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