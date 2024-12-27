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Фицо оценил потери Словакии в случае остановки транзита газа из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2024
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23:44 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/tranzit-1991774143.html
Фицо оценил потери Словакии в случае остановки транзита газа из-за Украины
Фицо оценил потери Словакии в случае остановки транзита газа из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2024
Фицо оценил потери Словакии в случае остановки транзита газа из-за Украины
Словакия будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны Европейского РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T23:44:00+03:00
2024-12-27T23:44:00+03:00
украина
словакия
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роберт фицо
владимир зеленский
нато
санкции в отношении россии
в мире
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Словакия будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны Европейского союза, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Если речь идет о 2025 годе, то наша внутренняя потребность в газе плюс-минус обеспечена, но мы еще обеспечиваем транзит российского газа на запад, что приносит нам…доходы в размере 400-500 миллионов евро в год. Если президент (Владимир - ред.) Зеленский остановит после 1 января транзит этого газа, мы теряем эти деньги. Когда на саммите в Брюсселе я сообщил это Зеленскому, он пришел с коррупционным предложением перед всеми премьерами и президентами стран Европейского союза. Мол он Словакии даст эти 500 миллионов евро, конечно, не из украинских, а якобы из замороженных российских активов. Но это все с маленьким условием: мы поддержим вступление Украины в НАТО. Он получил от меня немедленно отрицательный ответ", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу. По словам Фицо, против вступления Украины в НАТО выступает не только он, но и другие страны, мнения которых в вопросе принятия новых членов в альянс являются даже более важными. Словацкий премьер также уточнил, что, если Украина остановит транзит российского газа через свою территорию, то она будет недополучать на транзитных сборах порядка 800 миллионов евро в год, а потери РФ составят лишь 2,5 миллиарда евро. "Так мы этих русских снова наказали, правда? Как и все санкции, которые в первую очередь вредят нам", - иронично добавил Фицо. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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украина, словакия, европа, роберт фицо, владимир зеленский, нато, санкции в отношении россии, в мире
Украина, Словакия, Европа, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, НАТО, Санкции в отношении России, В мире
Фицо оценил потери Словакии в случае остановки транзита газа из-за Украины

Фицо: Словакия будет терять 500 млн в год, если Украина остановит транзит газа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Словакия будет недополучать по 500 миллионов евро в год, если из-за решения Украины не сможет заниматься транзитом российского газа в другие страны Европейского союза, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Если речь идет о 2025 годе, то наша внутренняя потребность в газе плюс-минус обеспечена, но мы еще обеспечиваем транзит российского газа на запад, что приносит нам…доходы в размере 400-500 миллионов евро в год. Если президент (Владимир - ред.) Зеленский остановит после 1 января транзит этого газа, мы теряем эти деньги. Когда на саммите в Брюсселе я сообщил это Зеленскому, он пришел с коррупционным предложением перед всеми премьерами и президентами стран Европейского союза. Мол он Словакии даст эти 500 миллионов евро, конечно, не из украинских, а якобы из замороженных российских активов. Но это все с маленьким условием: мы поддержим вступление Украины в НАТО. Он получил от меня немедленно отрицательный ответ", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря, 08:00
По словам Фицо, против вступления Украины в НАТО выступает не только он, но и другие страны, мнения которых в вопросе принятия новых членов в альянс являются даже более важными.
Словацкий премьер также уточнил, что, если Украина остановит транзит российского газа через свою территорию, то она будет недополучать на транзитных сборах порядка 800 миллионов евро в год, а потери РФ составят лишь 2,5 миллиарда евро.
"Так мы этих русских снова наказали, правда? Как и все санкции, которые в первую очередь вредят нам", - иронично добавил Фицо.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря, 08:00
 
УкраинаСловакияЕвропаРоберт ФицоВладимир ЗеленскийНАТОСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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