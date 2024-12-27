Рейтинг@Mail.ru
США извлекут пользу от остановки поставок газа из России, считает Фицо - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/tranzit-1991770951.html
США извлекут пользу от остановки поставок газа из России, считает Фицо
США извлекут пользу от остановки поставок газа из России, считает Фицо - РИА Новости, 27.12.2024
США извлекут пользу от остановки поставок газа из России, считает Фицо
Пользу от остановки поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь извлекут США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T22:25:00+03:00
2024-12-27T22:25:00+03:00
украина
европа
россия
роберт фицо
владимир зеленский
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Пользу от остановки поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь извлекут США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Что за этим абсурдным решением (остановить транзит российского газа через Украину - ред.) президента Зеленского? Достаточно посмотреть на то, какие страны больше всего извлекают пользу от снижения зависимости Европейского союза от газа из России. Ответ очень прост: в первую очередь это США", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу. Фицо напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп уже пригрозил странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать еще больше американской нефти и газа. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:16:1435:1092_1920x0_80_0_0_1f09f604ff5ec34eae6904f3e8626a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, россия, роберт фицо, владимир зеленский, дональд трамп, в мире
Украина, Европа, Россия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, В мире
США извлекут пользу от остановки поставок газа из России, считает Фицо

Фицо: США извлекут пользу от остановки поставок газа из России через Украину

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Пользу от остановки поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь извлекут США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Что за этим абсурдным решением (остановить транзит российского газа через Украину - ред.) президента Зеленского? Достаточно посмотреть на то, какие страны больше всего извлекают пользу от снижения зависимости Европейского союза от газа из России. Ответ очень прост: в первую очередь это США", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу.
Фицо напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп уже пригрозил странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать еще больше американской нефти и газа.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря, 08:00
 
УкраинаЕвропаРоссияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала