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США извлекут пользу от остановки поставок газа из России, считает Фицо

США извлекут пользу от остановки поставок газа из России, считает Фицо - РИА Новости, 27.12.2024

США извлекут пользу от остановки поставок газа из России, считает Фицо

Пользу от остановки поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь извлекут США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T22:25:00+03:00

2024-12-27T22:25:00+03:00

2024-12-27T22:25:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 дек - РИА Новости. Пользу от остановки поставок газа из России через Украину в Европу в первую очередь извлекут США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Что за этим абсурдным решением (остановить транзит российского газа через Украину - ред.) президента Зеленского? Достаточно посмотреть на то, какие страны больше всего извлекают пользу от снижения зависимости Европейского союза от газа из России. Ответ очень прост: в первую очередь это США", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, опубликованного в соцсетях в пятницу. Фицо напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп уже пригрозил странам Евросоюза введением пошлин в случае, если они не начнут покупать еще больше американской нефти и газа. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.

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украина, европа, россия, роберт фицо, владимир зеленский, дональд трамп, в мире