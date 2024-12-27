СМИ: Британия направит Трампу приглашение посетить страну с госвизитом
Telegraph: Британия направит Трампу приглашение посетить страну с госвизитом
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Великобритания направит избранному президенту США Дональду Трампу после его инаугурации приглашение посетить страну с государственным визитом, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник.
"Дональд Трамп станет первым избранным политиком в современной истории, который дважды посетит с государственным визитом королевскую семью... Номер десять (Даунинг-стрит,10 - это адрес резиденции премьер-министра Великобритании - ред.) и МИД готовятся предложить будущему президенту США приглашение, когда он вернется в Белый дом", - пишет издание со ссылкой на источник.
По мнению Telegraph, это говорит о том, что британский премьер Кир Стармер хочет использовать "увлеченность" Трампа королевской семьей, чтобы построить с ним крепкие отношения, которые пойдут Великобритании на пользу.
В прошлый раз Трамп был в Великобритании во время своего первого президентского срока в июне 2019 года. По словам высокопоставленного британского чиновника, у американца, который "любит королевскую семью", остался собственный фотоальбом после этой поездки.
В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
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