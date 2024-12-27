https://ria.ru/20241227/tramp-1991774496.html

СМИ: Британия направит Трампу приглашение посетить страну с госвизитом

СМИ: Британия направит Трампу приглашение посетить страну с госвизитом - РИА Новости, 27.12.2024

СМИ: Британия направит Трампу приглашение посетить страну с госвизитом

Великобритания направит избранному президенту США Дональду Трампу после его инаугурации приглашение посетить страну с государственным визитом, сообщает... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T23:53:00+03:00

2024-12-27T23:53:00+03:00

2024-12-27T23:53:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Великобритания направит избранному президенту США Дональду Трампу после его инаугурации приглашение посетить страну с государственным визитом, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник. "Дональд Трамп станет первым избранным политиком в современной истории, который дважды посетит с государственным визитом королевскую семью... Номер десять (Даунинг-стрит,10 - это адрес резиденции премьер-министра Великобритании - ред.) и МИД готовятся предложить будущему президенту США приглашение, когда он вернется в Белый дом", - пишет издание со ссылкой на источник. По мнению Telegraph, это говорит о том, что британский премьер Кир Стармер хочет использовать "увлеченность" Трампа королевской семьей, чтобы построить с ним крепкие отношения, которые пойдут Великобритании на пользу. В прошлый раз Трамп был в Великобритании во время своего первого президентского срока в июне 2019 года. По словам высокопоставленного британского чиновника, у американца, который "любит королевскую семью", остался собственный фотоальбом после этой поездки. В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер