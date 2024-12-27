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На Западе раскрыли, как Трамп неожиданным образом помог России - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:40 27.12.2024 (обновлено: 06:51 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/tramp-1991582290.html
На Западе раскрыли, как Трамп неожиданным образом помог России
На Западе раскрыли, как Трамп неожиданным образом помог России - РИА Новости, 27.12.2024
На Западе раскрыли, как Трамп неожиданным образом помог России
Европейским странам станет сложнее обосновывать поддержку Киева мнимой угрозой России из-за заявлений избранного президента Трампа о необходимости присоединить... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:40:00+03:00
2024-12-27T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
гренландия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Европейским странам станет сложнее обосновывать поддержку Киева мнимой угрозой России из-за заявлений избранного президента Трампа о необходимости присоединить Гренландию к США, такое мнение выразил профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По словам эксперта, европейские правительства привыкли запугивать своих граждан тем, что Россия якобы хочет вторгнуться в Европу после завершения СВО на Украине."Это очень популярный способ &lt;...&gt; обосновать то количество ресурсов, которое они (страны Европы. — Прим. ред.) направляют на войну на Украине, &lt;...&gt; на другие антироссийские меры. &lt;...&gt; Теперь &lt;...&gt; правительствам Европы будет сложнее так говорить &lt;...&gt; в свете того, что мы только что наблюдали со стороны Трампа", — отметил профессор.По словам Вольфа, обвинения в адрес России не имеют под собой никаких рациональных оснований: у Москвы совершенно нет причин для нападения на европейские страны. Трамп же, как заметил ученый, напрямую претендует на территорию европейского государства — Дании.В понедельник избранный президент США назвал владение Гренландии "абсолютной необходимостью" для Америки. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.В 2019 году в СМИ уже появлялась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически".Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991115871.html
https://ria.ru/20241224/ssha-1990899453.html
https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html
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в мире, россия, гренландия, дания, европа, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Гренландия, Дания, Европа, Украина, США, Дональд Трамп
На Западе раскрыли, как Трамп неожиданным образом помог России

Профессор Вольф: заявления Трампа о Гренландии повлияют на поддержку Киева

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Европейским странам станет сложнее обосновывать поддержку Киева мнимой угрозой России из-за заявлений избранного президента Трампа о необходимости присоединить Гренландию к США, такое мнение выразил профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По словам эксперта, европейские правительства привыкли запугивать своих граждан тем, что Россия якобы хочет вторгнуться в Европу после завершения СВО на Украине.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США
25 декабря, 00:07
"Это очень популярный способ <...> обосновать то количество ресурсов, которое они (страны Европы. — Прим. ред.) направляют на войну на Украине, <...> на другие антироссийские меры. <...> Теперь <...> правительствам Европы будет сложнее так говорить <...> в свете того, что мы только что наблюдали со стороны Трампа", — отметил профессор.
По словам Вольфа, обвинения в адрес России не имеют под собой никаких рациональных оснований: у Москвы совершенно нет причин для нападения на европейские страны. Трамп же, как заметил ученый, напрямую претендует на территорию европейского государства — Дании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
США готовят войну у собственных границ
24 декабря, 08:00
В понедельник избранный президент США назвал владение Гренландии "абсолютной необходимостью" для Америки. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
В 2019 году в СМИ уже появлялась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически".
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп резко отреагировал на отказ президента Панамы возвращать канал
23 декабря, 03:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГренландияДанияЕвропаУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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