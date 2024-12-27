https://ria.ru/20241227/terakt-1991644185.html

ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве

ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве - РИА Новости, 27.12.2024

ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве

ФСБ России обнародовала видео с места задержания радикальных исламистов, готовившихся взорвать отдел полиции в Москве. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:55:00+03:00

2024-12-27T12:55:00+03:00

2024-12-27T16:06:00+03:00

москва

россия

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство*

происшествия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ФСБ России обнародовала видео с места задержания радикальных исламистов, готовившихся взорвать отдел полиции в Москве. На видео показано, как силовики вскрывают дверь в квартиру. Далее демонстрируются оружие предполагаемых террористов, доказательства причастности к группировке и пулевые отверстия в стене. ФСБ России заявила о предотвращении теракта в Москве: исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*), выходцы из Центральной Азии, планировали взрыв в отделе полиции. При задержании они оказали вооруженное сопротивление силовикам и были ликвидированы ответным огнем.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

москва

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центральная азия

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Место ликвидации боевиков, планировавших теракт в Москве Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*), сообщил Центр общественных связей ФСБ. 2024-12-27T12:55 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, россия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*, происшествия