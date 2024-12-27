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ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве - РИА Новости, 27.12.2024
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12:55 27.12.2024 (обновлено: 16:06 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/terakt-1991644185.html
ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве
ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве - РИА Новости, 27.12.2024
ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве
ФСБ России обнародовала видео с места задержания радикальных исламистов, готовившихся взорвать отдел полиции в Москве. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:55:00+03:00
2024-12-27T16:06:00+03:00
москва
россия
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство*
происшествия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ФСБ России обнародовала видео с места задержания радикальных исламистов, готовившихся взорвать отдел полиции в Москве. На видео показано, как силовики вскрывают дверь в квартиру. Далее демонстрируются оружие предполагаемых террористов, доказательства причастности к группировке и пулевые отверстия в стене. ФСБ России заявила о предотвращении теракта в Москве: исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*), выходцы из Центральной Азии, планировали взрыв в отделе полиции. При задержании они оказали вооруженное сопротивление силовикам и были ликвидированы ответным огнем.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
москва
россия
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Место ликвидации боевиков, планировавших теракт в Москве
Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*), сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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москва, россия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*, происшествия
Москва, Россия, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство*, Происшествия
ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве

ФСБ показала видео с места задержания исламистов, готовивших теракт в Москве

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ФСБ России обнародовала видео с места задержания радикальных исламистов, готовившихся взорвать отдел полиции в Москве.
На видео показано, как силовики вскрывают дверь в квартиру. Далее демонстрируются оружие предполагаемых террористов, доказательства причастности к группировке и пулевые отверстия в стене.
ФСБ России заявила о предотвращении теракта в Москве: исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*), выходцы из Центральной Азии, планировали взрыв в отделе полиции. При задержании они оказали вооруженное сопротивление силовикам и были ликвидированы ответным огнем.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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