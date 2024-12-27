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Гагин рассказал, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 27.12.2024 (обновлено: 08:35 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/tekhnika-1991589303.html
Гагин рассказал, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области
Гагин рассказал, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
Гагин рассказал, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области
Иностранные военные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику, задействованную в нападении на Курскую область, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:33:00+03:00
2024-12-27T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
ян гагин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Иностранные военные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику, задействованную в нападении на Курскую область, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам эксперта, противник отправил в Курскую область наиболее подготовленные военные кадры. "Там (в Курской области - ред.) и самые высококвалифицированные наемники, я бы назвал даже не наемники, а военные иностранные специалисты, потому что очень часто под наемников камуфлируются кадровые военнослужащие, офицеры стран НАТО", - сказал Гагин. По его словам, ВСУ также задействовали в Курской области достаточно большое количество высокоточной военной техники, полученной от НАТО. "Я думаю ни для кого не секрет, что те же высокоточные ракеты, они получают полетные задания именно от специалистов стран-производителей. Я не могу сказать, что это офицеры этих стран, армии этих стран, но это представители производителей (высокоточного оружия - ред.)", - пояснил он. Эксперт подчеркнул, что участие иностранных специалистов в "курской авантюре" очевидно. "Естественно, Украине бы никто не доверил ключи шифрования, никто бы не доверил никакому наемнику, либо украинскому военнослужащему ни ключи шифрования, ни технологии, ничего подобного", - отметил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html
https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html
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курская область, украина, ян гагин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Ян Гагин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Гагин рассказал, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области

Гагин: иностранные военные обслуживают технику ВСУ в Курской области

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Иностранные военные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику, задействованную в нападении на Курскую область, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам эксперта, противник отправил в Курскую область наиболее подготовленные военные кадры.
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"Там (в Курской области - ред.) и самые высококвалифицированные наемники, я бы назвал даже не наемники, а военные иностранные специалисты, потому что очень часто под наемников камуфлируются кадровые военнослужащие, офицеры стран НАТО", - сказал Гагин.
По его словам, ВСУ также задействовали в Курской области достаточно большое количество высокоточной военной техники, полученной от НАТО.
«
"Я думаю ни для кого не секрет, что те же высокоточные ракеты, они получают полетные задания именно от специалистов стран-производителей. Я не могу сказать, что это офицеры этих стран, армии этих стран, но это представители производителей (высокоточного оружия - ред.)", - пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что участие иностранных специалистов в "курской авантюре" очевидно.
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"Естественно, Украине бы никто не доверил ключи шифрования, никто бы не доверил никакому наемнику, либо украинскому военнослужащему ни ключи шифрования, ни технологии, ничего подобного", - отметил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаЯн ГагинНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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