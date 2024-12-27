Гагин рассказал, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области
Гагин: иностранные военные обслуживают технику ВСУ в Курской области
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Иностранные военные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику, задействованную в нападении на Курскую область, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам эксперта, противник отправил в Курскую область наиболее подготовленные военные кадры.
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По его словам, ВСУ также задействовали в Курской области достаточно большое количество высокоточной военной техники, полученной от НАТО.
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"Я думаю ни для кого не секрет, что те же высокоточные ракеты, они получают полетные задания именно от специалистов стран-производителей. Я не могу сказать, что это офицеры этих стран, армии этих стран, но это представители производителей (высокоточного оружия - ред.)", - пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что участие иностранных специалистов в "курской авантюре" очевидно.
"Естественно, Украине бы никто не доверил ключи шифрования, никто бы не доверил никакому наемнику, либо украинскому военнослужащему ни ключи шифрования, ни технологии, ничего подобного", - отметил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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