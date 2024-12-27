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В Волгоградской области рассказали о пожертвованиях врачей в фонд СВО - РИА Новости, 27.12.2024
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15:38 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/svo-1991696242.html
В Волгоградской области рассказали о пожертвованиях врачей в фонд СВО
В Волгоградской области рассказали о пожертвованиях врачей в фонд СВО - РИА Новости, 27.12.2024
В Волгоградской области рассказали о пожертвованиях врачей в фонд СВО
Все пожертвования работников Михайловской центральной районной больницы в фонд поддержки участников СВО - добровольные, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:38:00+03:00
2024-12-27T15:38:00+03:00
волгоградская область
общество
спецоперация
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ВОЛГОГРАД, 27 дек - РИА Новости. Все пожертвования работников Михайловской центральной районной больницы в фонд поддержки участников СВО - добровольные, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее местное издание сообщало, что руководство Центральной районной больницы Михайловки заставляет врачей перечислять однодневный заработок в фонд поддержки участников СВО. "Как отмечают в медицинской организации, все пожертвования — добровольные. Если кто-то желает оказать поддержку, может это сделать, в том числе, заполнив такую форму для бухгалтерии", - сообщили РИА Новости в комитете.
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волгоградская область, общество, спецоперация
Волгоградская область, Общество, Спецоперация
В Волгоградской области рассказали о пожертвованиях врачей в фонд СВО

В Волгоградской области заявили, что пожертвования врачей на СВО добровольные

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВОЛГОГРАД, 27 дек - РИА Новости. Все пожертвования работников Михайловской центральной районной больницы в фонд поддержки участников СВО - добровольные, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее местное издание сообщало, что руководство Центральной районной больницы Михайловки заставляет врачей перечислять однодневный заработок в фонд поддержки участников СВО.
"Как отмечают в медицинской организации, все пожертвования — добровольные. Если кто-то желает оказать поддержку, может это сделать, в том числе, заполнив такую форму для бухгалтерии", - сообщили РИА Новости в комитете.
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