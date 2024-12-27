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ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам Украины - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 27.12.2024 (обновлено: 13:10 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/svo-1991654829.html
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам Украины
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам Украины - РИА Новости, 27.12.2024
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам Украины
Российские военные за неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и энергетики,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:00:00+03:00
2024-12-27T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
спецоперация
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 21 по 27 декабря т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и учебные центры операторов дронов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства
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россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам Украины

ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам ВПК Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 21 по 27 декабря т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и учебные центры операторов дронов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
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