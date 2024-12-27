https://ria.ru/20241227/svo-1991654829.html

ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам Украины

ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам Украины - РИА Новости, 27.12.2024

ВС России за неделю нанесли 37 ударов по энергообъектам Украины

Российские военные за неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и энергетики,... РИА Новости, 27.12.2024

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2024-12-27T13:00:00+03:00

2024-12-27T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 21 по 27 декабря т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и учебные центры операторов дронов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства

https://ria.ru/20241227/tekhnika-1991589303.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация