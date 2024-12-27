https://ria.ru/20241227/svo-1991533045.html

Участники СВО и члены их семей могут бесплатно посетить Исторический музей

Участники СВО и члены их семей могут бесплатно посетить Исторический музей - РИА Новости, 27.12.2024

Участники СВО и члены их семей могут бесплатно посетить Исторический музей

Исторический музей предоставил право бесплатного визита в музей участникам СВО и членам их семей, сообщает пресс-служба культурного учреждения. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:00:00+03:00

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2024-12-27T12:00:00+03:00

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алексей левыкин

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сво

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Исторический музей предоставил право бесплатного визита в музей участникам СВО и членам их семей, сообщает пресс-служба культурного учреждения."Последовательно проводя социальную политику поддержки российских граждан, Исторический музей предоставил участникам СВО и членам их семей право бесплатного посещения экспозиций и выставок Государственного исторического музея и его филиалов: Храма Василия Блаженного, Музея Отечественной войны 1812 года, Палат бояр Романовых, филиала Исторического музея в Туле", - говорится в сообщении.Бесплатные билеты можно оформить заранее на сайте учреждения, либо в кассах в день посещения. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий участие члена семьи в СВО; документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие родство."Исторический музей с начала специальной военной операции оказывает регулярную поддержку нашим воинам и членам их семей. В рамках благотворительных мероприятий в декабре этого года мы организовали яркие новогодние представления для детей участников СВО из Московской области - для них провели театрализованную экскурсию, викторину на знание истории России, мастер-классы. На 2025 год, объявленный президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества, мы также запланировали ряд проектов патриотической направленности, и конечно, наши воины и их семьи будут желанными гостями в музее", - приводит пресс-служба слова гендиректора Исторического музея Алексея Левыкина.В новогодние каникулы все посетители Государственного исторического музея смогут принять участие в сборе книг и канцелярских принадлежностей для школьников Донбасса. Все желающие могут приобрести в музейных магазинах книги, тетради, карандаши, развивающие игры и оставить их в специальных контейнерах, установленных у касс. Собранный гуманитарный груз будет направлен в школы и библиотеки Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20241226/muzey-1991328534.html

https://ria.ru/20241225/muzeynyemarshruty-1991238624.html

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россия, алексей левыкин, исторический музей, сво