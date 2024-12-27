https://ria.ru/20241227/surinam-1991583016.html

В Суринаме расследуют обстоятельства смерти экс-президента страны

В Суринаме расследуют обстоятельства смерти экс-президента страны - РИА Новости, 27.12.2024

В Суринаме расследуют обстоятельства смерти экс-президента страны

Полиция Суринама ведет расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Дези Боутерсе, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:47:00+03:00

2024-12-27T05:47:00+03:00

2024-12-27T05:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полиция Суринама ведет расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Дези Боутерсе, передает агентство Франс Пресс. В среду стало известно, что экс-глава Суринама, ранее осужденный за убийство политических оппонентов, скончался в возрасте 79 лет. По словам властей, тело Боутерсе, который более года скрывался от правосудия, было доставлено в его дом в суринамскую столицу Парамарибо неизвестными лицами. "В настоящее время ведется уголовное расследование, в рамках которого допрашиваются несколько человек", - говорится в заявлении полиции. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. После согласования с прокуратурой останки были направлены для вскрытия и судебно-медицинской экспертизы. В январе 2024 года бывшему президенту Суринама Дези Боутерсе, осужденному за убийство 15 политических оппонентов, выписали ордер на арест. При этом Боутерсе не явился в тюрьму для начала отбывания своего 20-летнего тюремного заключения. Следствие началось еще в 2007 году. Жертвами так называемых "декабрьских убийств" в 1982 году стали "одни из самых выдающихся" граждан страны: юристы, журналисты, преподаватели университетов. Обвинения в их убийстве были предъявлены Боутерсе и еще 24 подсудимым.

https://ria.ru/20240912/fukhimori-1972198656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, суринам