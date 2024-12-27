https://ria.ru/20241227/surinam-1991583016.html
В Суринаме расследуют обстоятельства смерти экс-президента страны
В Суринаме расследуют обстоятельства смерти экс-президента страны - РИА Новости, 27.12.2024
В Суринаме расследуют обстоятельства смерти экс-президента страны
Полиция Суринама ведет расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Дези Боутерсе, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:47:00+03:00
2024-12-27T05:47:00+03:00
2024-12-27T05:47:00+03:00
в мире
суринам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991582879_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be51cda556825e4e611d9e9791794619.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полиция Суринама ведет расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Дези Боутерсе, передает агентство Франс Пресс. В среду стало известно, что экс-глава Суринама, ранее осужденный за убийство политических оппонентов, скончался в возрасте 79 лет. По словам властей, тело Боутерсе, который более года скрывался от правосудия, было доставлено в его дом в суринамскую столицу Парамарибо неизвестными лицами. "В настоящее время ведется уголовное расследование, в рамках которого допрашиваются несколько человек", - говорится в заявлении полиции. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. После согласования с прокуратурой останки были направлены для вскрытия и судебно-медицинской экспертизы. В январе 2024 года бывшему президенту Суринама Дези Боутерсе, осужденному за убийство 15 политических оппонентов, выписали ордер на арест. При этом Боутерсе не явился в тюрьму для начала отбывания своего 20-летнего тюремного заключения. Следствие началось еще в 2007 году. Жертвами так называемых "декабрьских убийств" в 1982 году стали "одни из самых выдающихся" граждан страны: юристы, журналисты, преподаватели университетов. Обвинения в их убийстве были предъявлены Боутерсе и еще 24 подсудимым.
https://ria.ru/20240912/fukhimori-1972198656.html
суринам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991582879_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b6a905af292cacff72c6a97d531d29d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, суринам
В Суринаме расследуют обстоятельства смерти экс-президента страны
В Суринаме расследуют смерть экс-президента, тело которого доставили неизвестные
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полиция Суринама ведет расследование обстоятельств смерти бывшего президента страны Дези Боутерсе, передает агентство Франс Пресс.
В среду стало известно, что экс-глава Суринама
, ранее осужденный за убийство политических оппонентов, скончался в возрасте 79 лет.
По словам властей, тело Боутерсе, который более года скрывался от правосудия, было доставлено в его дом в суринамскую столицу Парамарибо неизвестными лицами. "В настоящее время ведется уголовное расследование, в рамках которого допрашиваются несколько человек", - говорится в заявлении полиции.
На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. После согласования с прокуратурой останки были направлены для вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.
В январе 2024 года бывшему президенту Суринама Дези Боутерсе, осужденному за убийство 15 политических оппонентов, выписали ордер на арест. При этом Боутерсе не явился в тюрьму для начала отбывания своего 20-летнего тюремного заключения.
Следствие началось еще в 2007 году. Жертвами так называемых "декабрьских убийств" в 1982 году стали "одни из самых выдающихся" граждан страны: юристы, журналисты, преподаватели университетов. Обвинения в их убийстве были предъявлены Боутерсе и еще 24 подсудимым.