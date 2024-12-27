https://ria.ru/20241227/sud-1991707840.html

В Запорожской области будут судить пенсионера, переводившего деньги ВСУ

В Запорожской области будут судить пенсионера, переводившего деньги ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024

В Запорожской области будут судить пенсионера, переводившего деньги ВСУ

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в госизмене из-за перевода ВСУ более 37 тысяч рублей,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:08:00+03:00

2024-12-27T16:08:00+03:00

2024-12-27T16:08:00+03:00

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в госизмене из-за перевода ВСУ более 37 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Запорожской области. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя... По версии следствия, с октября 2023 года по май 2024 года пенсионер, используя мобильное приложение, произвел 16 операций по переводу денежных средств на общую сумму 15,5 тыс. гривен (более 37 тыс. рублей) на расчетные счета иностранного банка, используемого спецслужбами Украины", - говорится в сообщении ведомства. Действия мужчины были пресечены сотрудниками УФСБ РФ по Запорожской области в ходе оперативных мероприятий. Мужчина обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена, совершенная путем оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Уголовное дело направлено в Запорожский областной суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия