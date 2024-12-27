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В Запорожской области будут судить пенсионера, переводившего деньги ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
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16:08 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/sud-1991707840.html
В Запорожской области будут судить пенсионера, переводившего деньги ВСУ
В Запорожской области будут судить пенсионера, переводившего деньги ВСУ - РИА Новости, 27.12.2024
В Запорожской области будут судить пенсионера, переводившего деньги ВСУ
Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в госизмене из-за перевода ВСУ более 37 тысяч рублей,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:08:00+03:00
2024-12-27T16:08:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в госизмене из-за перевода ВСУ более 37 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Запорожской области. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя... По версии следствия, с октября 2023 года по май 2024 года пенсионер, используя мобильное приложение, произвел 16 операций по переводу денежных средств на общую сумму 15,5 тыс. гривен (более 37 тыс. рублей) на расчетные счета иностранного банка, используемого спецслужбами Украины", - говорится в сообщении ведомства. Действия мужчины были пресечены сотрудниками УФСБ РФ по Запорожской области в ходе оперативных мероприятий. Мужчина обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена, совершенная путем оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Уголовное дело направлено в Запорожский областной суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области будут судить пенсионера, переводившего деньги ВСУ

В Запорожской области будут судить пенсионера, переведшего ВСУ более 37 тысяч

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в госизмене из-за перевода ВСУ более 37 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя... По версии следствия, с октября 2023 года по май 2024 года пенсионер, используя мобильное приложение, произвел 16 операций по переводу денежных средств на общую сумму 15,5 тыс. гривен (более 37 тыс. рублей) на расчетные счета иностранного банка, используемого спецслужбами Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Действия мужчины были пресечены сотрудниками УФСБ РФ по Запорожской области в ходе оперативных мероприятий. Мужчина обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена, совершенная путем оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).
Уголовное дело направлено в Запорожский областной суд для рассмотрения по существу.
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