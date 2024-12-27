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Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес - РИА Новости, 27.12.2024
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Твой бизнес
 
15:50 27.12.2024 (обновлено: 16:49 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/stavka-1991697971.html
Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес
Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес - РИА Новости, 27.12.2024
Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес
Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:50:00+03:00
2024-12-27T16:49:00+03:00
экономика
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Высокая ставка действительно уже сказалась на замедлении инвестиционной активности компаний. И корпоративное кредитование стало уже снижаться, при том, что доля кредитов на обслуживание процентных расходов увеличивается, и доля кредитов на пополнение оборотных средств тоже растет", - сказал Шохин. Он добавил, что "мы видим, что на инвестиционные цели кредиты не привлекаются сейчас, тем более что во многих случаях компании сталкиваются с резким снижением, даже обнулением прибыли". "Поэтому нам хотелось бы, и, я так понимаю, Центральный банк прислушался к такому роду аргументам, действительно посмотреть, что происходит в результате повышения ставки и с точки зрения воздействия на инфляцию через снижение спроса на корпоративное кредитование и кредитование физических лиц. Что происходит с инфляцией, что происходит с цепочками поставок, с системой платежей и расчетов, как внутри страны, так и в трансграничных расчетах", - заключил Шохин.
https://ria.ru/20241223/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
Экономика, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Твой бизнес
Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес

Шохин: высокая ключевая ставка ЦБ замедлила инвестиционную активность компаний

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
«
"Высокая ставка действительно уже сказалась на замедлении инвестиционной активности компаний. И корпоративное кредитование стало уже снижаться, при том, что доля кредитов на обслуживание процентных расходов увеличивается, и доля кредитов на пополнение оборотных средств тоже растет", - сказал Шохин.
Он добавил, что "мы видим, что на инвестиционные цели кредиты не привлекаются сейчас, тем более что во многих случаях компании сталкиваются с резким снижением, даже обнулением прибыли".
"Поэтому нам хотелось бы, и, я так понимаю, Центральный банк прислушался к такому роду аргументам, действительно посмотреть, что происходит в результате повышения ставки и с точки зрения воздействия на инфляцию через снижение спроса на корпоративное кредитование и кредитование физических лиц. Что происходит с инфляцией, что происходит с цепочками поставок, с системой платежей и расчетов, как внутри страны, так и в трансграничных расчетах", - заключил Шохин.
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Твой бизнесЭкономикаАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссия
 
 
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