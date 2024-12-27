https://ria.ru/20241227/stavka-1991697971.html

Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес

Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес - РИА Новости, 27.12.2024

Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес

Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:50:00+03:00

2024-12-27T15:50:00+03:00

2024-12-27T16:49:00+03:00

экономика

александр шохин

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россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Высокая ставка действительно уже сказалась на замедлении инвестиционной активности компаний. И корпоративное кредитование стало уже снижаться, при том, что доля кредитов на обслуживание процентных расходов увеличивается, и доля кредитов на пополнение оборотных средств тоже растет", - сказал Шохин. Он добавил, что "мы видим, что на инвестиционные цели кредиты не привлекаются сейчас, тем более что во многих случаях компании сталкиваются с резким снижением, даже обнулением прибыли". "Поэтому нам хотелось бы, и, я так понимаю, Центральный банк прислушался к такому роду аргументам, действительно посмотреть, что происходит в результате повышения ставки и с точки зрения воздействия на инфляцию через снижение спроса на корпоративное кредитование и кредитование физических лиц. Что происходит с инфляцией, что происходит с цепочками поставок, с системой платежей и расчетов, как внутри страны, так и в трансграничных расчетах", - заключил Шохин.

https://ria.ru/20241223/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия