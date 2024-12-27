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Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
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22:18 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/status-1991770526.html
Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области
Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудил тему присвоения статуса участников... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T22:18:00+03:00
2024-12-27T22:18:00+03:00
курская область
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александр хинштейн
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общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудил тему присвоения статуса участников спецоперации бойцам в Курской области, сообщается на сайте Госдумы. "Состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Обсуждалась тема присвоения статуса участников специальной военной операции российским бойцам на передовой в Курской области", - говорится в публикации. Также отмечается, что стороны обсудили социально-экономическое положение региона и вопрос законодательного обеспечения поддержки жителей приграничных районов. "Александр Хинштейн поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к проблемам области", - добавляется в сообщении.
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курская область, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф, общество
Курская область, Вячеслав Володин, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Общество
Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области

Володин и Хинштейн обсудили присвоение статуса участников СВО бойцам под Курском

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин и Александр Хинштейн
Вячеслав Володин и Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин и Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудил тему присвоения статуса участников спецоперации бойцам в Курской области, сообщается на сайте Госдумы.
"Состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Обсуждалась тема присвоения статуса участников специальной военной операции российским бойцам на передовой в Курской области", - говорится в публикации.
Также отмечается, что стороны обсудили социально-экономическое положение региона и вопрос законодательного обеспечения поддержки жителей приграничных районов.
"Александр Хинштейн поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к проблемам области", - добавляется в сообщении.
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Курская областьВячеслав ВолодинАлександр ХинштейнГосдума РФОбщество
 
 
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