https://ria.ru/20241227/status-1991770526.html
Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области
Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудил тему присвоения статуса участников... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T22:18:00+03:00
2024-12-27T22:18:00+03:00
2024-12-27T22:18:00+03:00
курская область
вячеслав володин
александр хинштейн
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988579789_0:26:2781:1591_1920x0_80_0_0_6c7b71afc8fe2bce52886d10cad21098.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудил тему присвоения статуса участников спецоперации бойцам в Курской области, сообщается на сайте Госдумы. "Состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Обсуждалась тема присвоения статуса участников специальной военной операции российским бойцам на передовой в Курской области", - говорится в публикации. Также отмечается, что стороны обсудили социально-экономическое положение региона и вопрос законодательного обеспечения поддержки жителей приграничных районов. "Александр Хинштейн поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к проблемам области", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241227/proverka-1991751841.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988579789_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_7c2259015e1d7bbb01c20ad275bb5bc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф, общество
Курская область, Вячеслав Володин, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Общество
Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области
Володин и Хинштейн обсудили присвоение статуса участников СВО бойцам под Курском