https://ria.ru/20241227/status-1991770526.html

Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области

Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024

Володин обсудил с Хинштейном статус бойцов в Курской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудил тему присвоения статуса участников... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T22:18:00+03:00

2024-12-27T22:18:00+03:00

2024-12-27T22:18:00+03:00

курская область

вячеслав володин

александр хинштейн

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном обсудил тему присвоения статуса участников спецоперации бойцам в Курской области, сообщается на сайте Госдумы. "Состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Обсуждалась тема присвоения статуса участников специальной военной операции российским бойцам на передовой в Курской области", - говорится в публикации. Также отмечается, что стороны обсудили социально-экономическое положение региона и вопрос законодательного обеспечения поддержки жителей приграничных районов. "Александр Хинштейн поблагодарил Вячеслава Володина за внимание к проблемам области", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241227/proverka-1991751841.html

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курская область, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф, общество