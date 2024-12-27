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США наложили санкции на бывшего премьера Грузии Иванишвили

США наложили санкции на бывшего премьера Грузии Иванишвили - РИА Новости, 27.12.2024

США наложили санкции на бывшего премьера Грузии Иванишвили

США в пятницу наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:04:00+03:00

2024-12-27T19:04:00+03:00

2024-12-27T19:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США в пятницу наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", следует из заявлений Минфина и Госдепартамента США."Соединенные Штаты вносят в санкционный список Бидзину Иванишвили, основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как Минфин США внес бывшего грузинского премьер-министра и миллиардера в санкционный список.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241227/posol-1991584568.html

https://ria.ru/20241225/sanktsii-1991334664.html

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