Рейтинг@Mail.ru
США наложили санкции на бывшего премьера Грузии Иванишвили - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 27.12.2024 (обновлено: 19:41 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/ssha-1991751696.html
США наложили санкции на бывшего премьера Грузии Иванишвили
США наложили санкции на бывшего премьера Грузии Иванишвили - РИА Новости, 27.12.2024
США наложили санкции на бывшего премьера Грузии Иванишвили
США в пятницу наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:04:00+03:00
2024-12-27T19:41:00+03:00
сша
грузия
в мире
россия
бидзина иванишвили
саломе зурабишвили
министерство финансов рф (минфин россии)
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/70/1563937066_0:13:3004:1702_1920x0_80_0_0_0e0675879fc6ba7f655aacbd25425562.jpg
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США в пятницу наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", следует из заявлений Минфина и Госдепартамента США."Соединенные Штаты вносят в санкционный список Бидзину Иванишвили, основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как Минфин США внес бывшего грузинского премьер-министра и миллиардера в санкционный список.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241227/posol-1991584568.html
https://ria.ru/20241225/sanktsii-1991334664.html
сша
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/70/1563937066_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_142a3a7e75d838a6f522988bc22c71fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, грузия, в мире, россия, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили, министерство финансов рф (минфин россии), энтони блинкен, государственный департамент сша, обсе
США, Грузия, В мире, Россия, Бидзина Иванишвили, Саломе Зурабишвили, Министерство финансов РФ (Минфин России), Энтони Блинкен, Государственный департамент США, ОБСЕ
США наложили санкции на бывшего премьера Грузии Иванишвили

США наложили санкции на бывшего премьера Грузии и миллиардера Иванишвили

© Sputnik / Александр Имедашвили  | Перейти в медиабанкБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Бидзина Иванишвили . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США в пятницу наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", следует из заявлений Минфина и Госдепартамента США.
"Соединенные Штаты вносят в санкционный список Бидзину Иванишвили, основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после того, как Минфин США внес бывшего грузинского премьер-министра и миллиардера в санкционный список.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Яковенко заявил, что санкции против России стали для Запада катастрофой
Вчера, 06:51
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Санкции ЕС обернулись неожиданной победой для России, пишут СМИ
25 декабря, 20:38
 
СШАГрузияВ миреРоссияБидзина ИванишвилиСаломе ЗурабишвилиМинистерство финансов РФ (Минфин России)Энтони БлинкенГосударственный департамент СШАОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала