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США могут объявить о новом пакете помощи Украине, включающем средства ПВО
США могут объявить о новом пакете помощи Украине, включающем средства ПВО - РИА Новости, 27.12.2024
США могут объявить о новом пакете помощи Украине, включающем средства ПВО
США в ближайшие дни передадут Киеву новую военную помощь, которая будет включать средства ПВО, заявил координатор стратегических коммуникаций совета... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США в ближайшие дни передадут Киеву новую военную помощь, которая будет включать средства ПВО, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины", - сказал Кирби на специальном брифинге.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, в мире, россия, украина, джон кирби, сергей лавров, нато
США, В мире, Россия, Украина, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО
США могут объявить о новом пакете помощи Украине, включающем средства ПВО
Белый дом: США могут объявить о новом пакете помощи Киеву, включающем ПВО